Подозрение на теракт в восточной Самарии, один раненый

Утром 21 августа поступило сообщение о возможном теракте на ферме Малахей а-Шалом, в восточной Самарии, около 458-й дороги. Информация об инциденте была подтверждена ЦАХАЛом.

Судя по имеющимся данным, были обстреляны пастухи-израильтяне.

Свидетели говорят, что стрелял палестинский араб, на лице которого была маска.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об одном раненом, примерно 20 лет, которого эвакуировали в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Состояние пострадавшего легкое, он получил ранение в области головы.

Некоторые СМИ описывают происшедшее так: палестинский араб в маске попытался открыть огонь из пистолета, но оружие заело, тогда он напал на израильтянина, нанес ему травмы и скрылся с места происшествия.

Информация уточняется.

Теракты в Израиле после начала "интифады Аль-Кудса" (с 1 октября 2015 года)

(в списке не учтены случаи нападений с применением камней или бутылок с зажигательной смесью, если в результате этих инцидентов не было убитых или тяжелораненых)

2025

21 августа. Нападение в восточной Самарии, в районе фермы Малахей а-Шалом. Один раненый. Нападавший скрылся.

25 июля. Попытка теракта у поселения Мигдаль-Оз. Охранник заметил террориста, когда тот бежал к воротам, открыл по нему огонь и нейтрализовал. Пострадавших нет.

Попытка теракта возле поселения Шемаа в районе Хевронского нагорья. Террорист нейтрализован.

24 июля. Автомобильный теракт на 57-й трассе, около перекрестка Бейт-Лид. Одиннадцать пострадавших. Террорист был задержан.

10 июля. Теракт возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион. Террористы с ножами напали на охранника, тяжело ранили его, похитили его пистолет и застрелили из пистолета. Затем они были нейтрализованы вооруженными гражданскими. В этом теракте погиб 22-летний Шалев Звулуни, житель Кирят-Арбы.

16 мая. Теракт в Старом городе Иерусалима. Ранен сотрудник полиции. Террорист застрелен.

14 мая. На 446-й трассе, между поселками Брухин и Пдуэль, обстрелян израильский автомобиль. Ранены мужчина и женщина на последнем сроке беременности. Раненая, Цеэла Гез (37), скончалась. Ведется розыск террориста.

7 мая. Два теракта – возле КПП "Рейхан", в Самарии, и возле Хеврона, в Иудее. В результате теракта в Самарии были тяжело ранены двое военнослужащих-резервистов.

25 марта. Попытка автомобильного теракта в районе Мишор-Адумим. Террорист застрелен. В ходе следствия установлено, что террорист был связан с ХАМАСом.

24 марта. Теракт на 66-й трассе в районе перекрестка Тишби. Один погибший – 85-летний Моше (Муса) Горн из кибуца А-Зореа. Тяжело ранен солдат. Террорист ликвидирован.

12 марта. Возле промышленной зоны Ариэля ранен израильтянин. Террорист скрылся.

11 марта. Автомобильный теракт около военной базы "Црифин". Травмирован военнослужащий. Террорист задержан.

3 марта. Террорист с ножом напал на людей на центральной автобусной станции "Лев а-Мифрац" в Хайфе. Один убитый – 62-летний Хасан Дахамшэ (Карим) из Кафр-Каны, четверо раненых, террорист (друз с израильским гражданством из Шфарама, некоторое время живший в Германии) застрелен охранником. Родственники убийцы утверждают, что он был психически больным.

27 февраля. Автомобильный теракт на перекрестке Каркур, 65-я трасса. Десять пострадавших. Террорист застрелен. 5 марта умерла 17-летняя Йехели Гур, получившая крайне тяжелые травмы.

14 февраля. Нападение на израильтянина в Ган-Тере. Израильтянин был ранен. Террорист задержан.

4 февраля. Вооруженное нападение на военный комплекс в восточной Самарии, около деревни Тайясир. Террорист ликвидирован. Убиты двое военнослужащих, восемь ранены. Погибли старшина резерва Офер Юнг, 39 лет, и старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман, 43 года.

21 января. В Тель-Авиве, в районе Нахалат Биньямин, вооруженный ножом террорист (гражданин Марокко из США) ранил пять человек. Террорист застрелен.

18 января. В Тель-Авиве, на улице Левонтин, террорист, вооруженный ножом, попытался атаковать прохожих. Один человек был тяжело ранен. Террорист застрелен.

6 января. Обстрел автобуса и автомобилей в районе деревни Аль-Фундук, на 55-й трассе в Самарии. Трое убитых, семь раненых. Террористы скрылись. Имена погибших: старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн (35), Рахель Коэн (73), Ализа Райз (70).

2024

27 декабря. Теракт в Герцлии. Террорист, вооруженный ножом, смертельно ранил 83-летнюю Людмилу Липовскую. Нападавший обезврежен и задержан.

25 декабря. Автомобильный теракт в Гуш-Эционе. Один пострадавший. Задержаны подозреваемые.

23 декабря. В Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв, на улице Сайерет Духифат араб, вышедший из автомобиля с ножом, попытался напасть на охранника. Террорист был тяжело ранен.

18 декабря. В Шхеме террористы обстреляли автобус, на котором группа израильтян без согласования с ЦАХАЛом прибыла к гробнице Йосефа. Легко ранен водитель автобуса. Военные эвакуировали израильтян.

11 декабря. На 60-м шоссе, возле деревни Бейт-Джала, террорист (или террористы) обстрелял израильский автобус, ехавший из Гуш-Эциона в Иерусалим. В результате теракта ранены четыре человека. Один из раненых, 12-летний Йегошуа Аарон Тувия Симха скончался.

10 декабря. Автомобильный теракт в Рамат-Гане. Легкие травмы получил израильтянин.

9 декабря. Ночью на 90-й трассе около деревни Аль-Уджа (к северу от Иерихона, Иорданская долина) в автомобиль была брошена бутылка с "коктейлем Молотова". Мужчина получил ожоги средней степени тяжести.

7 декабря. Автомобильный теракт недалеко от Хеврона. Пострадали двое израильтян.

29 ноября. Обстрел автобуса возле перекрестка Гитай, западней Ариэля. Есть раненые.

13 ноября. В результате "автомобильного теракта" на 446-й трассе, в районе арабской деревни Дир-Кадис, пострадали двое израильтян.

11 ноября. В Гуш-Эционе арабский водитель, не остановившись для проверки на КПП "Аль-Хадер", направил машину на израильтян, после чего скрылся. Легкие травмы получили два человека.

27 октября. В Рамат а-Шароне водитель направил грузовик на автобус и автобусную остановку. Погиб 72-летний житель Ришон ле-Циона Бецалель Карми, десятки пострадавших. Водитель застрелен.

15 октября. Теракт на 4-й трассе около Явне. Убит 33-летний старшина полиции Адир Кадош, есть раненые. Террорист застрелен.

9 октября. Теракт в Хадере. Ранены семь человек, один из них скончался. Погиб 35-летний раввин Рафаэль Мордехай Фишхоф, отец шестерых детей. Террорист ранен и задержан.

6 октября. Теракт на центральном автовокзале в Беэр-Шеве. Убита сержант пограничной полиции Шира Хая Суслик. Десять раненых. Террорист ликвидирован.

1 октября. На бульваре Иерушалаим в Яффо двое террористов открыли стрельбу по людям. Погибли семь человек и еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Один террорист был ликвидирован, другой был тяжело ранен, но выжил. Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

15 сентября. Возле Шхемских ворот в Иерусалиме террорист легко ранил пограничника, террорист нейтрализован.

11 сентября. На 60-й трассе около поселка Гиват-Асаф (Мате-Биньямин) грузовик насмерть сбил 24-летнего старшего сержанта Гери Гидеона Хангааля из Ноф а-Галиля, бойца 90-го батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Террорист был тяжело ранен и задержан.

8 сентября. Стрельба около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе. Убиты три человека. Стрелявший был застрелен. Имена убитых израильтян: Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год; Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы; Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле.

1 сентября. Обстрел автомобиля в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Убиты трое полицейских: капитан Арик Бен-Элиягу, 37 лет, из Кирьят-Гата; прапорщик Адас Бранц, 53 года, из Сде Моше; старшина Рони Шакури, 61 год, из Сдерота. Террорист скрылся, позже он был ликвидирован в Хевроне.

31 августа. Двойной теракт в Гуш-Эционе с применением заминированных автомобилей. Террористы ликвидированы. Ранены трое офицеров ЦАХАЛа, в их числе командир бригады "Эцион".

18 августа. В промзоне Бар-Он возле Шхема убит 38-летний житель поселения Кдумим Гидеон Пери, ведется розыск террориста.

12 августа. В Калькилии тяжело ранен израильтянин. Террорист ликвидирован.

11 августа. Теракт в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс (Иорданская долина). Обстреляны автомобили. Убит 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч, еще один человек ранен. Террористы скрылись; один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы.

6 августа. Теракт на КПП "А-Минхарот", к югу от Иерусалима. Легко ранена пограничница. Террорист застрелен.

4 августа. Теракт в Холоне: двое убитых, двое раненых, террорист застрелен. Имена убитых: Рина Данив (66) и Авраам Сумихи (80).

31 июля. Теракт около Кирьят-Арбы. Израильтянин, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелое ножевое ранение.

25 июля. Обстрел в районе Наби Элиас. Двое раненых. Террористы скрылись.

22 июля. Нападение на въезде в поселок Нетив а-Асара. Террорист – гражданин Канады, вооруженный ножом, застрелен. Раненых нет. Одной женщине, потерявшей сознание, потребовалась помощь медиков.

18 июля. Взрыв в районе Хермеша, в северной Самарии, в результате которого был поврежден израильский автомобиль. Ранены пять человек: трое гражданских ранены легко, и двое военнослужащих получили ранения от легких до средней тяжести.

16 июля. Обстрел в Самарии, на дороге между поселками Шавей-Шомрон и Эйнав в Самарии (к западу от Шхема). Трое легко раненых осколками стекла.

14 июля. Автомобильный теракт около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин". Пострадали четверо военнослужащих. Террорист застрелен. 25 июля было объявлено, что один из пострадавших, 24-летний капитан Ариэль Топаз, умер в больнице.

3 июля. Теракт с применением ножа в торговом центре "Хоцот Кармиэль" в Кармиэле. Погиб 19-летний сержант Александр Якиминский, из Нагарии. Еще один военнослужащий был тяжело ранен. Террорист застрелен.

22 июня. В Калькилии террористами убит израильтянин Амнон Мухтар, 67 лет, из Петах-Тиквы, приехавший за покупками.

29 мая. На одном из въездов в Шхем палестинский водитель совершил наезд на двух израильских военнослужащих, террористу удалось скрыться, позже он сдался. В результате теракта погибли: старший сержант Элия Гилель, 20 лет, из Тель-Циона, и старший сержант Диего Швиша Харсадж, 20 лет, из Тель-Авива. Оба служили в 90-м батальоне "Нахшон" бригады "Кфир".

16 мая. На перекрестке Ицхар, в нескольких километрах к северу от Хауары (около Шхема), ударом ножа ранен израильский военнослужащий. Террорист задержан.

30 апреля. Теракт в Старом городе Иерусалима. Ножом ранен полицейский. Террорист (гражданин Турции) застрелен.

26 апреля. Теракт с применением ножа в Рамле. Ранена девушка. Террорист застрелен.

22 апреля. Автомобильный теракт в Иерусалиме. Легко травмированы двое израильтян. Террористы задержаны.

12 апреля. В Самарии убит 14-летний Биньямин Ахимеир из Иерусалима. Убийца арестован.

7 апреля. Обстрел автобуса и автомобилей на 55-й трассе недалеко от перекрестка Наби Элиас около Аззуна, к востоку от Калькилии. Ранены двое израильтян.

3 апреля. Совершив наезд на четырех израильтян возле поселка Кохав-Яир, террорист продолжил движение до КПП "109", где был застрелен при попытке нападения с ножом на охранников. Ранены четыре человека.

31 марта. Теракт с применением ножа возле торгового центра "Френдли Молл" в Ган-Явне. Ранены три человека. Террорист застрелен. Один из раненых, 34-летний Лидор Леви, умер 4 апреля.

31 марта. Теракт с применением ножа в районе центрального автовокзала в Беэр-Шеве. Легко ранен офицер ЦАХАЛа. Террорист, житель Рахата, застрелен.

28 марта. Теракт на 90-й трассе, к северу от Иерихона. Обстреляны автомобиль и школьный автобус. Трое раненых. Террорист скрылся. 31 марта террорист был задержан.

22 марта. Теракты с применением огнестрельного оружия в Биньямине. Террорист ликвидирован. В ходе преследования террориста и перестрелки погиб старшина спецназа "Дувдеван" Илай Давид Гарфинкель, 21 год, из Ситрии, семь военнослужащих получили ранения.

21 марта. Попытка теракта с применением холодного оружия на автобусной остановке в Гуш Эционе. Террорист застрелен.

19 марта. Теракт с применением огнестрельного оружия на перекрестке Гуш Эцион в Иудее. Ранены двое сотрудников сил безопасности. Террорист застрелен.

16 марта. Террорист открыл стрельбу в Хевроне и был уничтожен. Пострадавших нет.

14 марта. Теракт в торговом комплексе в Бейт-Каме (к северу от Беэр-Шевы). В результате теракта погиб старший прапорщик Ури Мояль, 51 год, из Димоны, ответственный за проведение работ в отделе технологии и эксплуатации учебной базы бригады "Нахаль". Террорист ликвидирован.

13 марта. К югу от Иерусалима, на КПП около туннеля, террорист, вооруженный ножом, напал на израильтян и ранил двоих – молодого мужчину и девушку-военнослужащую. Нападавший был застрелен.

6 марта. В Иерусалиме, в районе Неве-Яаков, 14-летний арабский террорист ранил 64-летнего израильтянина. Нападавший задержан.

5 марта. Теракт с применением холодного оружия в районе перекрестка Ицхар (Самария, 60-я трасса). Ранен израильтянин. Террорист нейтрализован.

2 марта. В Ад-Дахарии, в зоне А, около Хеврона, ножом был ранен израильтянин. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу. ЦАХАЛ сообщил, что речь идет о теракте. Через несколько часов был задержан житель Ад-Дахарии по подозрению в причастности к нападению.

29 февраля. Теракт на автозаправочной станции на въезде в поселок Эли (Самария). Террорист открыл огонь по автомобилю на автозаправке. В результате нападения погибли 57-летний Ицхак Цайгер из Шавей Шомрон и 16-летний Урия Хартом, житель поселка Долев. Террорист ликвидирован.

22 февраля. На 1-й трассе между Маале-Адумим и Иерусалимом был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Погиб Матан Эльмалиах, 26 лет, из Маале-Адумим. Десять человек пострадали, раненная беременная женщина в тяжелом состоянии. Двое террористов застрелены, третий ранен и задержан.

19 февраля. Возле поселка Хомеш, на 60-м шоссе, в израильский автомобиль брошено взрывное устройство. Водитель получил легкое ранение.

16 февраля. На 40-й трассе на автобусной остановке, около перекрестка Реэм Масмия, был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Двое погибших, четверо раненых. Террорист застрелен. Погибли 23-летний Ишай Гартнер, из Модиин-Илита, и 27-летний старшина резерва Ори Яиш, из Модиина, боец штабной роты 8119-го батальона 16-й Иерусалимской бригады.

11 февраля. Возле палестинской деревни Хусан убит вооруженный ножом террорист при попытке нападения на военнослужащего.

11 февраля. Попытка теракта в Старом городе Иерусалима. Вооруженный ножом араб напал на полицейского. Нападавший нейтрализован.

29 января. Теракт в Хайфе. Тяжело травмирован военнослужащий. Террорист застрелен.

15 января. Теракт с применением холодного оружия и автомобиля в Раанане. Погибла 79-летняя жительница Раананы Эдна Блуштейн. Около 20 пострадавших. Террористы задержаны.

7 января. Автомобильный теракт на КПП около Гиват-Зеэва. Легко травмированы двое израильтян. Водитель застрелен.

7 января. На 465-й трассе в Биньямине застрелен 30-летний гражданин Израиля Амар Мансур из Бейт-Ханины, северный Иерусалим. Тяжело ранена Лара Танос (42), ехавшая следом (24 января она умерла в больнице). Позже были задержаны трое подозреваемых.

2023

31 декабря. Теракт в Мишор-Адумим. Ранены два охранника (женщина и мужчина). Террорист застрелен.

30 декабря. Автомобильный теракт близ лагеря беженцев "Аль-Фауар". Тяжело травмирован военнослужащий. Террорист застрелен.

29 декабря. На 60-й трассе, на перекрестке Адораим (Хевронское нагорье) был совершен автомобильный теракт. Травмированы пять человек. Террорист уничтожен.

28 декабря. На КПП "Мазмория", к югу от Иерусалима, вооруженный ножом террорист ранил двух израильтян.

18 декабря. Теракт около поселка Атерет. Обстрелян автомобиль, ранена женщина.

17 декабря. Теракт на КПП "Рантис". В магазине террорист ударил ножом в спину офицера ЦАХАЛа. Нападавший задержан. Военнослужащий получил ранения средней тяжести. Нападавший задержан.

8 декабря. Обстрел поста ЦАХАЛа возле деревни Ябад в Самарии. Ранен военнослужащий.

30 ноября. Автомобильный теракт на КПП Бекаот в Иорданской долине. Легко травмированы двое израильтян. Террорист нейтрализован.

30 ноября. Обстрел на северном выезде из Иерусалима. В результате теракта убиты четыре человека, еще 13 пострадали. Двое террористов застрелены. Имена убитых израильтян: Либия Дикман (24), Хана Иферган (67), Элимелех Васерман (74), Юваль Дорон Кестельман (38).

16 ноября. Теракт на 60-й трассе, к югу от Иерусалима. Пять раненых. Трое террористов ликвидированы.

8 ноября. Обстрел автомобиля в Самарии. Ранены двое израильтян.

6 ноября. Теракт около Старого города Иерусалима. Погибла младший сержант полиции Рос Элишева Роз Айда Лубин (20 лет). Еще один полицейский легко ранен. Террорист застрелен.

2 ноября. Обстрел автомобиля в Самарии. Убит Эльханан Кляйн, 29 лет, отец троих детей.

30 октября. Теракт в Иерусалиме. Тяжело ранен полицейский. Нападавший нейтрализован.

12 октября. Вооруженное нападение на отделение полиции в Иерусалиме. Ранены двое полицейских. Террорист застрелен.

7 ОКТЯБРЯ. ТЕРРОРИСТАМИ, ПРОНИКШИМИ НА ИЗРАИЛЬСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ ИЗ ГАЗЫ, УБИТЫ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ МИРНЫХ ГРАЖДАН И СОТНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПОЛИЦЕЙСКИХ. ЗАХВАЧЕНЫ СОТНИ ЗАЛОЖНИКОВ. СПИСОК ПОГИБШИХ, СПИСОК ЗАЛОЖНИКОВ

21 сентября. Теракт на трамвайной остановке в Иерусалиме. Легко ранен охранник, террорист нейтрализован.

21 сентября. Автомобильный теракт на КПП "Каландия". Легко травмирован охранник. Террорист ранен и задержан.

18 сентября. Террорист с ножом напал на пограничника на КПП "Мазмория", к югу от Иерусалима. Нападавший ранен.

12 сентября. У деревни Хауара обстрелян автомобиль. Два человека получили ранения осколками стекла.

6 сентября. У Яффских ворот Старого города Иерусалима тяжело ранен ножом мужчина в возрасте примерно 50 лет. Террорист задержан.

5 сентября. Возле перекрестка Аргаман в Иорданской долине, в зоне ответственности 417-й бригады, террорист открыл стрельбу в сторону израильских пограничников. Он нейтрализован ответным огнем. Ранен пограничник.

4 сентября. У Львиных ворот в Старом городе Иерусалиме вооруженная ножом палестинская арабка напала на полицейского. Террористка арестована. В этом инциденте не было раненых.

31 августа. На КПП "Макабим" возле Модиина был совершен наезд на людей. Погиб военнослужащий ЦАХАЛа, сержант Максим Молчанов, 20 лет, еще пять человек получили ранения и травмы. Террорист застрелен.

30 августа. На остановке "Шивтей Исраэль" террорист ударил ножом мужчину. Террорист нейтрализован.

30 августа. Автомобильный теракт около Хеврона. Легко травмирован боец ЦАХАЛа. Террорист ранен.

21 августа. Теракт на шоссе 60 в районе перекрестка а-Квасим на юге Хевронского нагорья. Обстрелян израильский автомобиль. Убита Бат-Шева Нигри, 40 лет, один тяжелораненый. Террористы скрылись.

19 августа. Стрельба в Хауаре. Убиты 60-летний Шай Сайлас Нигаркер и его 28-летний сын Авиад Нир Нигаркер, проживавшие в Ашдоде. Террорист скрылся.

10 августа. Нападение на израильтянина в гараже в Петах-Тикве. Пострадавший получил тяжелые ранения. Террорист задержан.

5 августа. Стрельба в Тель-Авиве на улице Монтефиоре. Погиб инспектор муниципальной службы безопасности Хен Амир (42). Террорист убит.

2 августа. Обстрел автомобиля около перекрестка Хамра (восточная Самария). Легко ранена женщина.

1 августа. Вооруженный ножом террорист предпринял попытку нападения на израильтян и был нейтрализован.

1 августа. Теракт около торгового центра в Маале-Адумим. Шесть раненых. Террорист застрелен.

20 июля. Теракт в иерусалимском квартале Гило, тяжелые ножевые ранения получил 25-летний мужчина. Трое подозреваемых задержаны в Бейт-Лехеме.

16 июля. Теракт с применением огнестрельного оружия в районе перекрестка Ткоа. Тяжело ранен мужчина, легко ранены две девочки. Подозреваемого в совершении этого теракта позже задержали в Бейт-Лехеме.

6 июля. Теракт с применением огнестрельного оружия в районе Кдумим (Самария). В результате теракта погиб старший сержант Шило Йосеф Амир (22 года) из кибуца Мейрав. Террорист застрелен.

4 июля. Автомобильный теракт на улице Пинхас Розен в Тель-Авиве (район Рамат а-Хаяль). Террорист застрелен. Девять раненых, трое в тяжелом состоянии.

3 июля. На улице Хай Тайеб в Бней-Браке 16-летний араб из Дженина напал с ножом на 20-летнего еврейского юношу, ранив его. Раненый доставлен в больницу в состоянии от легкого до средней тяжести. Террорист задержан.

24 июня. Теракт на КПП "Каландия", к югу от Рамаллы. Нападавший застрелен. Двое охранников ранены.

20 июня. Теракт с применением огнестрельного оружия в Эли (Самария). Убиты четверо израильтян, четверо ранены. В результате теракта погибли 21-летний Арэль Масуд из поселка Яд Биньямин, 18-летний Элиша Энтман из поселка Эли, 60-летний Офер Файерман из поселка Эли, 17-летний Нахман Шмуэль Мордоф, житель поселка Ахия. Двое террористов ликвидированы.

19 июня. Возле контрольно-пропускного пункта 300 в зоне ответственности бригады "Менаше" предпринята попытка "автомобильного теракта". Легко ранены двое военнослужащих. Двое террористов нейтрализованы.

13 июня. Обстрел в северной Самарии, около Мево Дотан. Четверо раненых.

6 июня. На участке между деревней Хауара и поселком Тапуах обстрелян израильский автомобиль. Водитель получил легкие ранения. В автомобиль попали 12 пуль.

5 июня. Автомобильный теракт в деревне Хауара. Ранены двое военнослужащих ЦАХАЛа (средне и легко). Террорист задержан.

30 мая. Теракт с применением огнестрельного оружия в районе поселка Хермеш (северная Самария). Убит 32-летний Меир Тамари.

26 мая. В поселке Тене-Омарим, находящемся на южном склоне горы Хеврон (в региональном совете Ар-Хеврон), араб, вооруженный ножом, напал на евреев, собравшихся около синагоги. Нападавший был застрелен местным охранником.

21 мая. "Автомобильный теракт" в Хауаре. Ранен израильтянин. Террорист скрылся.

4 мая. Нападение с ножом в районе Хауары, к югу от Шхема. Легко ранен израильтянин. Террорист нейтрализован.

2 мая. Около поселка Авней Хефец в Самарии обстрелян автомобиль. Ранен израильтянин. Террорист скрылся.

25 апреля. В Биньямине обстреляна группа бегунов, участвовавших в забеге Дня Памяти. Ранен израильтянин.

24 апреля. Возле рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме террорист, житель Бейт Сафафы, на перекрестке совершил наезд на пешеходов. В результате теракта пострадали пять человек, один из которых в тяжелом состоянии. Террориста застрелил случайный свидетель происшествия.

18 апреля. Обстрел автомобиля в Иерусалиме. Двое раненых. Террорист скрылся и был задержан на следующий день в Шхеме.

17 апреля. На перекрестке Гуш-Эцион вооруженная ножом арабка напала на израильтянина, ранив его. Террористка нейтрализована.

7 апреля. Автомобильный теракт в Тель-Авиве. Один мужчина убит, семь человек травмированы. Погиб гражданин Италии 36-летний Алессандро Парини.

7 апреля. Обстрел автомобиля на 57-й трассе, около Хамры. Убиты две сестры Рина (16) и Майя (20) Ди, 48-летняя мать девушек Лея Ди получила крайне тяжелые ранения, 10 апреля она скончалась в больнице.

6 апреля. В результате обстрела около поселка Адам был ранен военнослужащий. На следующий день подозреваемый был задержан.

4 апреля. Теракт с применением холодного оружия около Црифина. Ранены двое военнослужащих. Террорист задержан.

1 апреля. Автомобильный теракт на шоссе 3514 в Гуш-Эционе. Пострадали трое военнослужащих. Террорист застрелен.

25 марта. В Хауаре огнестрельные ранения получили двое военнослужащих ЦАХАЛа. Террористы скрылись.

19 марта. На 463-й трассе "каменной атаке" подвергся израильский автомобиль. Водитель утверждает, что в него стреляли. Водитель получил легкое ранение.

19 марта. В Хауаре (к югу от Шхема) обстрелян автомобиль. Ранен израильтянин. Террорист нейтрализован.

13 марта. На перекрестке Мегидо (65 шоссе) приведено в действие взрывное устройство. Тяжело ранен один человек. Проникший из Ливана террорист ликвидирован.

9 марта. Теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Возле ресторана "Гоча" террорист открыл стрельбу по людям. Ранены три человека. Террорист застрелен. Через одиннадцать дней в больнице "Ихилов" от полученных ранений скончался 32-летний Ор Эшкар.

27 февраля. Обстрел на 90-й трассе около перекрестка Бейт а-Арава (к югу от Иерихона). Убит Элана (Эяля) Ганелеса, гражданин США и Израиля.

26 февраля. Обстрел гражданского автомобиля в Хауаре, в районе перекрестка Эйнабус (к югу от Шхема, Самария). Убиты двое израильтян, жители поселка Ар Браха, братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, (21 год и 20 лет). Террорист скрылся.

23 февраля. На КПП около Маале-Адумим арабка с ножом попыталась напасть на охранников. Нападавшая нейтрализована.

13 февраля. На КПП Шуафат террорист с ножом напал на пограничников, зашедших в автобус для рутинной проверки пассажиров. Убит старший сержант Асиль Суаэд (22 года, деревня Хусния). Террористу 13 лет.

13 февраля. В Старом городе Иерусалима вооруженный ножом арабский подросток ранил в спину еврейского юношу и скрылся. Позже нападавший был задержан. Террористу 14 лет.

10 февраля. Автомобильный теракт в Иерусалиме. Трое погибших, пятеро пострадавших. Террорист застрелен. Имена жертв теракта: Яаков Исраэль Палей (6 лет), Альтер Шломо Ледерман (20 лет), Ашер Менахем Палей (8 лет).

9 февраля. Араб попытался пырнуть ножом военнослужащего ЦАХАЛа в районе Ар-Хеврон. Нападавший застрелен.

31 января. "Автомобильный теракт" на перекрестке Тапуах в Самарии. Ранены двое израильтян. Террористу удалось скрыться.

29 января. Попытка теракта в Кдумим. Террорист застрелен.

28 января. Террорист обстрелял ресторан на перекрестке Альмог (1-я трасса, по пути из Иерусалима к Мертвому морю) и скрылся. Пострадавших нет.

28 января. Теракт в Иерусалиме. Двое раненых. 13-летний террорист нейтрализован (ранен).

27 января. Теракт в Иерусалиме, семь погибших, трое раненых. Террорист застрелен. Имена жертв теракта: Натали Мизрахи (45 лет), Элиягу Мизрахи (48 лет), Рафаэль Бен-Элиягу (56 лет), Ашер Натан Морели (14 лет), Ирина Королева (59 лет, гражданка Украины), Шауль Хай (68 лет), Илья Сосенский (26 лет).

25 января. Попытка нападения на военных около поселка Кдумим, западнее Шхема. Нападавший застрелен.

21 января. Попытка нападения на израильтянина возле Рамаллы. Террорист застрелен.

11 января. Нападение с холодным оружием возле форпоста Асаэль (Иудея). Ранен израильтянин. Террорист нейтрализован.

2022

23 декабря. В Кафр-Касеме водитель автомобиля обстрелял сотрудников полиции, а потом совершил на них наезд. Ответным огнем водитель был застрелен. Полицейские получили легкие ранения и травмы.

8 декабря. В Тель-Авиве на улице Абарбанель автомобиль сбил мотоциклиста. Следствием было установлено, что речь идет об автомобильном теракте. Машиной управлял житель ПА, нелегально въехавший в Израиль, чтобы отомстить за своего двоюродного брата.

2 декабря. Теракт около деревни Хауара (к югу от Шхема). Двое бойцов МАГАВ получили ранения. Террорист застрелен.

29 ноября. Автомобильный теракт в Биньямине. На 60-й трассе сбита девушка-военнослужащая, она получила травмы средней степени тяжести. Водитель застрелен.

23 ноября. Теракт на автобусной остановке в Иерусалиме и взрыв в автобусе. Двое погибших – Арье Щупак (15 лет) и Тадеса Ташума бен Мадэ (50 лет), более 20 раненых.

15 ноября. Теракт в промзоне Ариэля. Убиты трое израильтян, еще трое ранены. Террорист застрелен. Имена жертв теракта: 50-летний Тамир Авихай из поселка Кирьят-Нетафим, 36-летний Михаил Ладыгин из Бат-Яма, 59-летний Мордехай Ашкенази из Явне.

3 ноября. Нападение на полицейских в Старом городе Иерусалима. Трое сотрудников правоохранительных органов ранены. Террорист нейтрализован.

2 ноября. Автомобильный теракт на 443-й трассе. Тяжело травмирован офицер ЦАХАЛа. Водитель застрелен.

30 октября. Автомобильный теракт на перекрестке Альмог (1-я трасса, по пути из Иерусалима к Мертвому морю). Четверо пострадавших. Водитель нейтрализован.

29 октября. Террорист обстрелял израильтян в Кирьят-Арбе. Погиб Ронен Ханания, три человека получили ранения. Террорист ликвидирован.

25 октября. В арабской деревне Фундук (к востоку от Калькилии) террорист, вооруженный ножом, ранил израильтянина и скрылся. Раненый, житель Кдумим Шалом Софер, через две недели скончался в больнице.

22 октября. В Восточном Иерусалиме террорист, вооруженный ножом, тяжело ранил израильтянина. Террорист нейтрализован.

19 октября. Террорист открыл огонь в сторону двух охранников на въезде в Маале-Адумим, легко ранив одного из них. Террорист нейтрализован.

14 октября. Обстреляно поселение Бейт-Эль в Самарии. Легко ранен израильтянин. Один из террористов убит, второй задержан.

11 октября. Стрельба на перекрестке Ганот в Самарии. Старший сержант Идо Барух (21 год) был ранен и позже умер в больнице.

8 октября. Стрельба на перекрестке около блокпоста в Шуафате. Ранены две военнослужащие и гражданский охранник. Одна из раненых, сержант военной полиции Ноа Лазар (18 лет), умерла в больнице.

4 октября. На перекрестке Офра водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками попытался совершить наезд на полицейских. Пострадал сотрудник полиции. Водитель задержан.

2 октября. Возле Шхема ранен военнослужащий. Ведется розыск стрелявшего.

2 октября. Жительница Шхема ударила ножницами охранницу в тюрьме "Рамон". Легко ранена израильтянка. Нападавшая задержана.

2 октября. Террористы обстреляли автобус и автомобиль такси с израильскими номерными знаками южнее поселка Алон Море (Самария). Легко ранен израильтянин, водитель такси.

24 сентября. Возле поселения Хават-Гилад автомобиль с палестинскими номерными знаками врезался в полицейскую машину. Террорист ранен. Пострадавших нет.

22 сентября. На перекрестке Шилат, недалеко от Модиина, вооруженный ножом террорист напал на израильтян. Пострадали восемь человек. Террорист ликвидирован.

22 сентября. Возле деревни Хауара в Самарии палестинский водитель направил автомобиль на военнослужащих. Террорист нейтрализован. Легкие травмы получить военнослужащий

20 сентября. На улице а-Хашмонаим в Холоне убита 85-летняя Шуламит Рахель Овадия. Полиция признала это убийство терактом.

15 сентября. В поселке Кармель возле Хеврона обстреляно здание йешивы. Ранен студент. Террористу удалось скрыться.

9 сентября. Около деревни Хауара (к югу от Шхема) террористы обстреляли два автомобиля с израильскими номерными знаками, в одном из которых находилась семья с детьми. Водитель автомобиля получил легкие ранения осколками стекла.

8 сентября. Около деревни Байтин (северо-восточней Рамаллы, Биньямин) палестинский араб, вооруженный молотком, напал на израильского военнослужащего и ранил его. Был открыт ответный огонь на поражение. Нападавший застрелен. Позже у нападавшего был обнаружен нож.

4 сентября. На дороге номер 578 в Иорданской долине в районе поселка Хамра был обстрелян автобус с военнослужащими ЦАХАЛа. Ранены восемь человек, один из них в тяжелом состоянии. Террористы задержаны.

2 сентября. На блокпосту у перекрестка Бейт-Эйнун вооруженный ножом араб напал на военнослужащего ЦАХАЛа, он получил ранение средней тяжести. Террорист застрелен.

30 августа. Ночью террористы обстреляли израильтян около гробницы Йосефа в Шхеме. Двое раненых.

14 августа. Нападение с применением огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима. Не менее восьми раненых, трое из них (мужчина, женщина и ее новорожденный ребенок) в тяжелом состоянии. Террорист был задержан через шесть часов после нападения.

19 июля. В автобусе компании "Эгед" в Иерусалиме вооруженный отверткой палестинский араб ранил одного из пассажиров. Нападавший нейтрализован.

5 июля. На пешеходном мосту через 4-ю трассу между Бней-Браком и Гиват-Шмуэлем террорист с топором напал на мужчину, тяжело его ранив. Террорист задержан.

30 июня. Террористы обстреляли израильтян около гробницы Йосефа в Шхеме. Трое раненых, включая командира бригады "Шомрон" полковника Рои Цвейга.

1 июня. Попытка вооруженного нападения на солдата около Аль-Аруба. Нападавшая застрелена.

17 мая. Попытка теракта в Самарии. На площади Шомрон около Шхема палестинский араб, вооруженный ножом, попытался напасть на израильтян и был нейтрализован военными.

11 мая. В Старом городе Иерусалима вооруженный ножом террорист напал на сотрудника полиции. Террорист нейтрализован.

8 мая. Террорист проник в дом в поселении Ткоа. Он был нейтрализован.

8 мая. Вооруженный ножом террорист напал на полицейского возле Шхемских ворот в Иерусалиме. Террорист нейтрализован.

5 мая. Теракт в Эльаде. Убиты трое израильтян Йонатан Хабакук, Боаз Голь, Орен Бен Ифтах, еще трое тяжело ранены. Террористам удалось скрыться. 8 мая террористы были задержаны. Один из тех, кто был тяжело ранен, Шимон Маатуф умер в начале февраля 2023 года.

29 апреля. Теракт у въезда в Ариэль. Убит Вячеслав Голев (23). Террористы задержаны.

15 апреля. В Хайфе ножом ранен еврей. Нападавшая задержана.

12 апреля. Вооруженное нападение на полицейского в Ашкелоне. Полицейский ранен. Нападавший, житель ПА, застрелен.

11 апреля. В Шхеме, недалеко от гробницы Йосефа, обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. Ранены двое хасидов. Террористы скрылись.

10 апреля. Нападение на пограничников в Хевроне, около Пещеры Праотцев. Один офицер легко ранен. Нападавшая застрелена.

7 апреля. Теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Убиты Томер Морад (28), Эйтам Магини (27) и Барак Лопен (35); семь раненых. Террорист ликвидирован рано утром 8 апреля в Яффо.

31 марта. Нападение с холодным оружием на перекрестке Неве Даниэль, в Иудее. Отверткой в автобусе тяжело ранен израильтянин. Террорист застрелен.

29 марта. Теракт в Бней-Браке и Рамат-Гане. Жертвами теракта стали сотрудник полиции Амир Хури (из Ноф а-Галиль), Яаков Шалом (из Бней-Брака), Авишай Йехезкель (из Бней-Брака) и двое граждан Украины Виктор Сорокопут и Дмитрий Митрик. Террорист застрелен.

27 марта. Теракт в Хадере. В результате теракта убиты двое бойцов пограничной полиции: 19-летний капрал Изан Пелах (из поселка Кисра-Смеа) и 19-летняя капрал Ширель Абукарат (из Нетании). Еще 12 человек были ранены. Террористы ликвидированы.

22 марта. Теракт в Беэр-Шеве. В результате теракта убиты четыре человека: 49-летняя жительница мошава Гилат Дорис Яхбас, 43-летняя Лора Ицхак, 67-летний Менахем Йехезкиэль и раввин Моше Кривицкий. Несколько человек получили ранения. Нападавший ликвидирован.

21 марта. В квартале Арнона в Иерусалиме террористом убит иностранный рабочий из Молдовы Иван Тарновский. Еще один иностранный рабочий получил ножевое ранение. Террорист, житель Хеврона, задержан через несколько часов.

20 марта. Теракт в районе Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Сотрудник полиции Израиля получил колотое ранение средней степени тяжести. Еще один человек получил легкое ранение руки. Нападавший скрылся.

19 марта. Около 10:00, на перекрестке улиц Хеврон и Давид Ремез, араб, вооруженный ножом, напал на прохожего.

35-летний мужчина получил легкие ранения и был доставлен парамедиками МАДА в больницу "Шаарей Цедек". Нападавший был нейтрализован сотрудниками полиции. Террорист, 20-летний араб, получил тяжелые ранения и госпитализирован.

7 марта. В деревне Ас-Силат Аль-Харития палестинский водитель направил свой автомобиль на израильских пограничников, и остановился после того, как врезался в бронированный автомобиль МАГАВа. Сообщается, что двое пограничников получили легкие травмы. Водитель задержан по подозрению в попытке "автомобильного теракта" и передан для дальнейшего расследования Общей службе безопасности (ШАБАК).

7 марта. Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима. Нападавший нейтрализован. Ранены двое полицейских.

6 марта. Теракт с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима. Нападавший застрелен. Ранены двое полицейских.

17 января. Попытка теракта с применением холодного оружия на перекрестке Гуш Эцион. Нападавший застрелен.

11 января. Автомобильный теракт на перекрестке Халамиш (Биньямин). Травмирован военнослужащий. Террорист нейтрализован.

2021

31 декабря. Попытка теракта около перекрестка Гитай Ависар в Самарии. Палестинский араб с ножом пытался напасть на израильтян и был застрелен.

22 декабря. Попытка теракта возле Рамаллы. Палестинский араб открыл огонь в сторону израильских военнослужащих и был убит ответным огнем.

21 декабря. Попытка "автомобильного теракта" возле Мево Датон. Террорист обезврежен.

19 декабря. На улице Невиим в Иерусалиме вооруженный араб, житель Анаты, с ножом напал на двух мужчин. Террорист задержан. Нет раненых.

18 декабря. В Хевроне возле Пещеры Праотцев арабка ударила ножом израильтянина. Мужчина получил легкое ранение. Террористка нейтрализована.

16 декабря. Возле поселка Хомеш в Самарии террористы обстреляли израильский автомобиль, в котором находились студенты йешивы. В результате теракта погиб Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон. Еще два человека получили ранения.

8 декабря. В Иерусалиме около района Шейх Джарах арабка примерно 15 лет ударила ножом в спину женщину, которая шла вместе с детьми. Нападавшая скрылась и позже была задержана в школе, неподалеку от места преступления.

6 декабря. Автомобильный теракт в Самарии, на КПП Теэним. Травмирован охранник. Водитель застрелен.

4 декабря. Нападение возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Ранен израильтянин. Террорист застрелен.

21 ноября. Теракт в Яффо. Нелегал из ПА ранил ножом мужчину. Нападавший задержан.

21 ноября. Теракт с применением огнестрельного и холодного оружия в Старом городе Иерусалима. Убит 26-летний Элиягу Давид Кей, четверо раненых (двое раввинов и двое полицейских). Один террорист убит, второй скрылся.

17 ноября. Нападение на улице Агай в Старом городе Иерусалима. Ударами ножа ранены два бойца пограничной полиции. Террорист убит.

5 ноября. Попытка нападения на пост ЦАХАЛа возле Рамаллы с применением огнестрельного оружия. Пострадавших нет.

14 октября. "Автомобильный теракт" около Каландии. Травмирован пограничник. Террорист задержан.

30 сентября. Попытка нападения на полицейских в Старом городе Иерусалима. Террористка застрелена.

15 сентября. Нападение в Яффо. Палестинский араб тяжело ранил израильтянина. Нападавший задержан.

13 сентября. Теракт на улице Яффо в Иерусалиме. Двое израильтян получили ранения. Террорист нейтрализован.

13 сентября. На перекрестке Гуш-Эцион палестинский араб, вооруженный отверткой, напал на военнослужащего. Террорист нейтрализован. Среди израильтян пострадавших нет.

14 июля. Нападение на КПП "Каландия" с применением огнестрельного оружия. Стрелявший задержан.

1 июля. Вооруженное нападение на военнослужащую около заставы "Нево" в Иорданской долине. Военнослужащая была ранена. Нападавший задержан.

25 июня. Вооруженный ножом араб предпринял попытку теракта возле поселения Ицхар. Охранник поселения нейтрализовал террориста, ранив его. Среди израильтян пострадавших нет.

16 июня. Попытка теракта с применением автомобиля и холодного оружия на КПП "Хизмэ". Нападавшая застрелена. (Обстоятельства этого инцидента вызывают сомнения. Проводится расследование.)

12 июня. Попытка теракта с применением холодного оружия на КПП "Каландия", нападавшая нейтрализована.

24 мая. Теракт с применением холодного оружия в Иерусалиме. Ранены двое израильтян. Террорист нейтрализован.

19 мая. Нападение с применением огнестрельного оружия в Кирьят-Арбе. Террористка, вооруженная автоматической винтовкой М-16, застрелена. Никто из израильтян не пострадал.

18 мая. Нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств в Хевроне. Террорист застрелен. Никто из израильтян не пострадал.

16 мая. Автомобильный теракт в Иерусалиме. Травмированы семь полицейских. Террорист застрелен.

14 мая. Нападение с применением холодного оружия около Офры. Нападавший застрелен.

12 мая. На перекрестке Муцав Села в Самарии палестинский араб открыл огонь по израильским военнослужащим, легко ранив двоих из них. Стрелявший был нейтрализован.

12 мая. Попытка теракта с применением холодного оружия на полицейском КПП в районе Хеврона , нападавший нейтрализован.

11 мая. Попытка теракта у базы ЦАХАЛа в Самарии, никто не пострадал, террористка нейтрализована.

7 мая. Попытка теракта с применением огнестрельного оружия на КПП "Салем" около Дженина. Трое боевиков нейтрализованы.

2 мая. Теракт с применением огнестрельного оружия на перекрестке Тапуах в Самарии. Убит 19-летний Иегуда Гуэта, еще двое студентов йешивы ранены. Стрелявшие скрылись.

2 мая. Попытка теракта на перекрестке Гуш-Эцион. Нападавшая была тяжело ранена, позднее она скончалась в больнице.

30 апреля. Попытка теракта на перекрестке Эфрат между Иерусалимом и Хевроном. Легко ранен полицейский. Нападавший нейтрализован.

5 февраля. Попытка теракта на ферме Сде Эфраим (Биньямина). Нападавший застрелен.

31 января. Попытка теракта с применением холодного оружия на перекрестке Гуш-Эцион в Иудее. Нападавший застрелен.

26 января. Попытка теракта с применением холодного оружия на перекрестке Гитай Ависар в Самарии. Нападавший застрелен.

5 января. Попытка теракта с применением холодного оружия в Гуш-Эционе. Нападавший застрелен.

3 января. "Каменная атака" в Биньямине. Тяжело травмирована женщина, ехавшая в автомобиле с детьми по 465-й трассе. (Пострадала Ривка Тайтель, жена заключенного Яакова (Джека) Тайтеля, осужденного на пожизненный срок по обвинению в убийствах арабов и других преступлениях.)

2020

21 декабря. Террорист открыл стрельбу по полицейским и пограничникам. Нападавший был застрелен. Среди израильтян пострадавших нет.

20 декабря. В лесу Рейхан (северная Самария) жестоко убита 52-летняя Эстер Орген, мать шестерых детей. Задержан подозреваемый.

7 декабря. Нападение с ножом на КПП "Каландия". Террорист ранен.

25 ноября. Попытка автомобильного теракта на КПП А-Заим, около Иерусалима. Водитель застрелен.

8 ноября. Попытка теракта около Хеврона с применением холодного оружия. Нападавший ранен и задержан.

4 ноября. Попытка теракта с применением огнестрельного оружия около штаба региональной бригады "Шомрон" (к югу от Шхема). Террорист, офицер спецслужб ПА, застрелен.

2 сентября. Автомобильный теракт на перекрестке Тапуах в Самарии. Легко травмированы двое бойцов пограничной полиции. Террорист ранен.

26 августа. Араб из Шхема в Петах-Тикве с ножом напал на израильтянина. В результате теракта погиб 39-летний житель Петах-Тиквы Шай Охайон, отец четырех детей.

17 августа. Араб, вооруженный ножом, атаковал пограничников в Старом городе Иерусалима, ранив одного из них и случайную прохожую. Террорист застрелен.

15 августа. Араб, вооруженный ножом, тяжело ранил израильтянина в промзоне Рош а-Айна. Нападавший был задержан 20 августа на территории ПА.

29 мая. Попытка автомобильного теракта возле Рамаллы. Террорист нейтрализован.

25 мая. Нападение на полицейского в Восточном Тальпиоте (Иерусалим). Сотрудник полиции получил легкое ранение. Нападавший тяжело ранен.

28 апреля. В Кфар-Сабе палестинский араб ранил женщину. Нападавший ранен.

22 апреля. Около Маале-Адумим араб ранил пограничника. Нападавший застрелен.

22 февраля. В Старом городе Иерусалима араб, вооруженный ножом, пытался напасть на полицейских и был застрелен. Огнем, открытым полицейским, легко ранена женщина.

6 февраля. Вооруженный араб напал на полицейских в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Один боец пограничной полиции легко ранен. Нападавший нейтрализован.

6 февраля. "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Пострадали 14 военнослужащих-новобранцев бригады "Голани".

2019

30 октября. В Хевроне арабка с ножом напала на израильтян. Террористка нейтрализована.

17 октября. Попытка автомобильного теракта около Рамаллы. Водитель тяжело ранен. Никто из израильтян не пострадал.

26 сентября. Около ворот Цепи в Старом городе Иерусалима совершено вооруженное нападение, легко ранена сотрудница полиции. Террорист нейтрализован.

25 сентября. 14-летний палестинский араб с ножом напал на 20-летнюю израильтянку на "тремпиаде" возле перекрестка Шилат. Девушка получила легкое ранение. Террорист задержан.

18 сентября. Арабка, вооруженная ножом, напала на военных на КПП "Каландия", к югу от Рамаллы. Нападавшая нейтрализована.

7 сентября. Нападение с применением холодного оружия в деревне Азун. 17-летний юноша тяжело ранен, 60-летний мужчина, его отец, получил легкое ранение в руку.

23 августа. Взрыв около источника Эйн-Бувин. Погибла 17-летняя Рина Шнерб. Ее отец и брат получили тяжелые ранения.

16 августа. На территории Гуш Эциона, возле поселка Элазар, совершен автомобильный теракт. Двое раненых.

15 августа. Около ворот Цепи в Старом городе Иерусалима совершено вооруженное нападение на полицейского, он ранен. Двое несовершеннолетних террористов нейтрализованы силами безопасности.

8 августа. Около Мигдаль Оз (Гуш Эцион) при попытке похищения террористами убит 19-летний Двир Иегуда Сорек, учащийся йешивы, недавно призвавшийся в ЦАХАЛ.

6 июля. Автомобильный теракт в районе Хизмэ. Травмированы пятеро военнослужащих. Водитель задержан.

31 мая. Теракт в Старом городе Иерусалима. Около Шхемских ворот и около синагоги Хурва ранены двое израильтян. Террорист застрелен.

20 апреля. На перекрестке Тапуах, араб, вооруженный ножом, атаковал бойца пограничной полиции. Нападавший был ранен и задержан.

3 апреля. Нападение с применением холодного оружия около перекрестка А-Битот, к югу от Шхема. Террорист нейтрализован. Никто из израильтян не пострадал.

25 марта. Террористы обстреляли еврейский поселок Бейт-Эль. Легко ранен семилетний ребенок.

17 марта. Теракты с применением холодного и огнестрельного оружия на перекрестках Ариэль и Гитай-Ависар. Убит старший сержант регулярной артиллерийской бригады "Голан" Галь Кейдан (19 лет). Позже в больнице умер 47-летний раввин Ахиад Этингер, отец 12-ти детей.

12 марта. Вооруженный ножом араб напал на военнослужащих в Хевроне и был нейтрализован. Никто из военнослужащих не пострадал.

4 марта. Автомобильный теракт около деревни Наама в Биньямине. Травмированы офицер ЦАХАЛа и пограничник. Двое террористов застрелены, третий легко ранен и задержан.

7 февраля. В иерусалимском районе Эйн Яэль была убита 19-летняя Ори Ансбахер. На следующий день был задержан подозреваемый. Данное убийство было признано терактом.

4 февраля. На КПП "Джаламе" двое террористов обстреляли израильских военнослужащих. Ответным огнем террористы были нейтрализованы. Никто из военнослужащих не пострадал.

30 января. На КПП А-Заим вооруженная ножом арабка напала на военнослужащего. Никто не пострадал. Террористка нейтрализована.

21 января. На перекрестке возле штаба региональной бригады "Самария" вооруженный ножом араб пытался осуществить нападение на военнослужащих. Террорист нейтрализован.

13 января. В квартире в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме террористом убиты супруги Йегуда и Тамар Кадури.

11 января. У въезда в район Гиват-Авот, между Хевроном и Кирьят-Арбой, араб, вооруженный ножом, попытался осуществить нападение и был нейтрализован.

6 января. Обстрел автобуса около Бейт-Эля. Легко ранен водитель. Стрелявшие скрылись.

2018

25 декабря. Попытка автомобильного теракта около штаба региональной бригады "Шомрон". Никто не пострадал. Водитель задержан.

20 декабря. Из арабской деревни Эйн-Ябруд обстреляна "тремпиада" возле поселения Офра. В результате инцидента нет раненых. Террористам удалось скрыться.

14 декабря. В районе поселка Бейт-Эль араб, вооруженный ножом, тяжело ранил военнослужащего, а затем нанес ему удар камнем. Террорист скрылся.

13 декабря. Автомобильный теракт в районе Эль-Биры. Легко ранен пограничник.

13 декабря. Теракт на перекрестке Асаф, около Бейт-Эля. В результате теракта погибли младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф. Еще два человека получили тяжелые ранения. Террорист скрылся.

13 декабря. Теракт в Старом городе Иерусалима. Ранены двое полицейских. Нападавший застрелен.

11 декабря. Попытки автомобильных терактов около Идны и на севере Иорданской долины. Один террорист убит, один ранен.

9 декабря. Возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Ранены семь человек. Наиболее тяжелые ранения получила 21-летняя женщина на седьмом месяце беременности. В больнице пострадавшая родила с помощью операции "кесарева сечения". Через несколько дней недоношенный младенец умер, ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться, но 12 декабря один из них был ликвидирован.

30 ноября. На территории порта в Эйлате гражданин Иордании тяжело ранил молотком двух работников. Нападавший был задержан. Позже этот инцидент был признан терактом (то есть нападением, совершенным на почве национальной ненависти).

20 ноября. Возле поселения Ар-Гило, недалеко от Иерусалима, ударами ножа был легко ранен израильтянин. Террористу удалось скрыться.

14 ноября. В иерусалимском районе Армон а-Нацив вооруженный ножом террорист напал на сотрудников полиции. Легко ранены двое полицейских. Террорист нейтрализован.

6 ноября. Арабка напала на пограничников неподалеку от Кфар-Адумим. Нападавшая ранена и задержана. Никто из израильтян не пострадал.

5 ноября. Араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащих и гражданских на перекрестке Элиас, на въезде в Кирьят-Арбу. Нападавший ранен и задержан. Среди израильтян пострадавших нет.

22 октября. Араб, вооруженный ножом, легко ранил военнослужащего ЦАХАЛа рядом с Пещерой Праотцев в Хевроне. Террорист застрелен.

15 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтян на перекрестке Гитай Ависар, неподалеку от Баркана. Нападавший застрелен.

11 октября. Палестинский араб, вооруженный ножом, совершил нападение на площади возле базы региональной бригады "Самария". Два человека получили легкие ранения. Террорист скрылся, позднее он был задержан.

7 октября. Палестинский араб, вооруженный пистолетом-пулеметом, открыл огонь по людям в промзоне Баркан, около Ариэля. Были ранены трое израильтян, двое из них позже скончались. Террорист скрылся (он был уничтожен 13 декабря). Имена убитых: Ким Левенгронд-Ихзекель (28) и Зив Хаджби (32).

16 сентября. Вооруженное нападение в Гуш Эционе. Убит 40-летний Ари Фульд, отец четырех детей, проживавший в поселке Эфрат. Террорист был ранен и задержан.

3 сентября. В районе Гиват-Авот вооруженный ножом араб попытался нанести удар военнослужащему. Террорист ликвидирован. Среди израильтян нет пострадавших.

17 августа. В Старом городе Иерусалима, на улице Хагай, была пресечена попытка вооруженного нападения на сотрудника полиции. Террорист был нейтрализован. Среди полицейских и гражданских лиц пострадавших не было.

26 июля. В поселении Адам ударами ножа ранены три человека. Террорист нейтрализован. Один из тяжелораненых, 31-летний Йотам Овадия, позже скончался в больнице.

23 июня. В деревне Хусан неподалеку от Бейт-Лехема палестинский араб, управлявший аввтомобилем сбил трех военнослужащих. Солдаты ранены легко. Террорист скрылся.

11 июня. В Афуле палестинский араб, вооруженный ножом, тяжело ранил израильтянку. Нападавший задержан.

2 июня. В Хевроне, на территории региональной бригады "Йегуда", арабский террорист предпринял попытку наезда на военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты открыли огонь. Террорист уничтожен. Пострадавших нет.

8 апреля. В промышленной зоне Мишор Адумим террорист, вооруженный острым предметом, попытался напасть на израильтянина. Террорист обезврежен. Несколько человек впали в шоковое состояние.

18 марта. На улице Хагай в Старом городе Иерусалима ударом ножа убит 32-летний Адиэль Кольман из поселка Кохав а-Шахар. Террорист ликвидирован.

16 марта. Автомобильный теракт в Самарии. Погибли капитан ЦАХАЛа Зив Даус и сержант Нетанэль Каалани. Еще двое солдат получили ранения. Террорист задержан.

4 марта. Автомобильный теракт в Акко. Легко травмированы двое военнослужащих и пограничник. Водитель автомобиля, совершивший наезды, тяжело ранен.

7 февраля. Террорист напал на охранника у ворот поселения Кармей Цур в Гуш Эционе. В результате нападения израильтянин получил легкие ранения, нападавший застрелен.

5 февраля. На перекрестке 5-й, 505-й и 4775-й трассы (бульвар Иерушалаим) на окраине Ариэля араб напал на израильтянина и нанес ему несколько ударов ножом. В результате этого нападения погиб 29-летний Итамар Бен Галь, житель поселка Ар Браха. Нападавший скрылся. Террорист, житель Яффо, был задержан более чем через месяц.

23 января. На перекрестке Тапуах в Самарии двое террористов, вооруженных ножами, напали на израильтян. Нападавшие нейтрализованы и задержаны, один из них получил ранение. Среди израильтян пострадавших нет.

9 января. Возле форпоста Хават-Гилад из автоматического оружия обстрелян автомобиль с израильскими номерами. В результате теракта убит 35-летний раввин Разиэль Шевах, отец шестерых детей.

2017

15 декабря. Террорист, вооруженный ножом, ранил пограничника на площади АЙОШ, к северу от Рамаллы. Нападавший, на теле которого было устройство, похожее на "пояс смертника", был тяжело ранен и умер по дороге в больницу.

10 декабря. Теракт с применением холодного оружия на центральной автобусной станции в Иерусалиме. Тяжело ранен охранник. Террорист нейтрализован и задержан.

30 ноября. Теракт в Араде. На автобусной остановке возле торгового центра ударом ножа в шею убит 19-летний сержант ЦАХАЛа Рон Ицхак Кукия.

17 ноября. Теракт в Гуш-Эционе. Террорист на автомобиле сбил пожилого мужчину, потом легко ранил молодого мужчину. Нападавший нейтрализован.

18 октября. Предотвращен теракт на перекрестке Гуш-Эцион. Нападавший нейтрализован.

15 октября. Военнослужащие пограничной и военной полиции пресекли попытку теракта в здании военного суда в Самарии.

4 октября. В промышленной зоне деревни Кафр-Касем убит 69-летний Реувен Шмерлинг, житель поселения Элькана. По подозрению в убийстве задержаны двое жителей палестинской деревни Кабатия. Следствие пришло к выводу, что убийство было совершено на почве национальной ненависти.

26 сентября. Араб открыл огонь в сторону израильтян возле поселка Ар Адар. В результате нападения убиты трое израильтян – 20-летний Соломон Гаврия, 25-летний Юсеф Отман, 25-летний Ор Ариш, еще один получил тяжелые ранения. Террорист убит.

14 сентября. Предотвращен крупный теракт в Иерусалиме.

2 сентября. Арабы обстреляли автомобиль с израильскими номерами возле деревни Шукба. Пострадавших нет.

19 августа. На перекрестке Тапуах (Самария) арабским террористом была предпринята попытка вооруженного нападения. 18-летний боец пограничной полиции (МАГАВ) получил легкое ранение в ногу. Террорист нейтрализован.

12 августа. Террористка, вооруженная ножом, совершила нападение на араба-христианина возле Шхемских ворот Иерусалима. Мужчина получил легкое ранение.

2 августа. 19-летний палестинский араб напал на заместителя управляющего отделением "Шуферсаля" на улице Санедрин в Явне. 42-летний израильтянин тяжело ранен. Нападавший задержан.

28 июля. Террорист, вооруженный ножом, предпринял попытку нападения на военнослужащих у перекрестка Гуш-Эцион. Пострадавших нет. Террорист застрелен.

24 июля. Теракт на улице Бар Кохба в Петах-Тикве. Один человек получил ножевые ранения. Террорист задержан.

21 июля. Нападение на жилой дом в поселении Халамиш. В результате теракта погибли Йосеф Саломон (70 лет), а также его дети Хая (46 лет) и Эльад (35 лет). Его супруга Това Саломон была тяжело ранена. Террорист был ранен.

20 июля. Нападение на военнослужащую неподалеку от поселения Ткоа (Гуш Эцион). Женщина-офицер не пострадала. Террорист застрелен.

18 июля. Автомобильный теракт на перекрестке Бейт-Анун в окрестностях Хеврона. Двое солдат получили легкие ранения. Террорист убит.

17 июля. Возле "Бейт Романо" в Хевроне арабский водитель направил свой автомобиль на группу военнослужащих. В сторону автомобиля был открыт огонь. Предполагаемому террористу удалось скрыться.

14 июля. Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Убиты двое полицейских – прапорщик Хаиль Сатауи (30), житель друзской деревни Мрар, и прапорщик Камиль Шанан (22) из друзской деревни Хурфейш, еще один боец патрульного подразделения МАГАВ ранен. Трое террористов застрелены.

10 июля. Автомобильный теракт в районе Ткоа. Один военнослужащий получил травмы средней тяжести. Террорист нейтрализован.

20 июня. На блокпосту в районе Кикар Адом в округе Биньямин вооруженный ножом араб предпринял попытку нападения на израильских военнослужащих. Террорист ликвидирован.

17 июня. Ночью совершено нападение в районе перекрестка Гуш Эцион. Террорист, вооруженный ножом, был обезврежен и задержан военными.

16 июня. В Иерусалиме, на улице султана Сулеймана, двое террористов открыли стрельбу по сотрудникам полиции и бойцам МАГАВ, и попытались атаковать их с применением холодного оружия. В это же время у Шхемских ворот араб, вооруженный ножом, напал на сотрудницу пограничной полиции (МАГАВ). В результате теракта погибла 23-летняя Адас Малка, прапорщик. 5 человек получили ранения.

1 июня. Террористка напала на военнослужащих у ворот поселения Мево Дотан в Самарии. В результате нападения один из военнослужащих получил легкие ранения. Нападавшая нейтрализована.

13 мая. Террорист, вооруженный ножом, ранил сотрудника полиции у Львиных ворот Старого города. Террорист нейтрализован.

7 мая. Вооруженная ножом арабка совершила попытку нападения на сотрудников полиции возле Шхемских ворот. В ее сторону был открыт огонь до того, как она успела нанести удар. Террористка нейтрализована.

4 мая. В Хевроне нейтрализован террорист, бежавший в сторону солдат с ножом в руках.

26 апреля. Очередная попытка нападения в районе базы "БААД-3" в Самарии. Террорист нейтрализован. Никто из израильтян не пострадал.

25 апреля. В районе тренировочной базы "БААД-3" в Самарии вооруженный ножом террорист пытался атаковать военнослужащих. Террорист был нейтрализован военнослужащими. В результате попытки теракта нет раненых.

24 апреля. Арабка, вооруженная ножом, напала на военнослужащую на КПП "Каландия" (севернее Иерусалима). Израильтянка получила ранения средней степени тяжести, нападавшая нейтрализована.

23 апреля. На улице А-Яркон, в гостинице Herods и в районе площади Атарим, 18-летний араб из Шхема легко ранил ножом четырех человек. Террорист задержан.

19 апреля. На перекрестке Гуш-Эцион автомобиль, за рулем которого находился араб, совершил наезд на людей. Один человек получил легкие травмы. Террорист застрелен.

14 апреля. Вооруженное нападение на пассажиров трамвая на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме. Убита 21-летняя гражданка Великобритании Ханна Бледон, находившаяся в Израиле по обмену студентами. Еще два человека получили легкие травмы. Террорист задержан.

6 апреля. Палестинский араб, находившийся за рулем автомобиля, сбил двух военнослужащих неподалеку от въезда в поселок Офра (округ Биньямин). В результате теракта погиб 20-летний сержант бригады "Голани" Эльхай Таар-Лев, еще один ранен легко. Террорист нейтрализован и задержан.

3 апреля. Общая служба безопасности (ШАБАК) пришла к выводу, что нападение на жительницу Лода, которое произошло 27 марта на улице Каценельсона, было терактом. 19-летний террорист задержан.

2 апреля. Палестинский араб атаковал израильских военнослужащих возле Калькилии, использовав для нападения заточенную отвертку. Террорист задержан. Нет пострадавших.

1 апреля. Вооруженный ножом террорист напал на прохожих в Старом городе Иерусалима. Трое раненых. Террорист уничтожен.

29 марта. Вооруженная ножом арабка совершила нападение на полицейских возле Шхемских ворот в Иерусалиме. Террористка ликвидирована. Нет пострадавших.

27 марта. Террорист, вооруженный отверткой, напал на военнослужащих на автобусной остановке возле военной базы в Самарии. Солдаты задержали нападавшего. Пострадавших не было.

13 марта. Террорист, вооруженный ножом, напал на пограничников около Львиных ворот в Старом городе Иерусалима, ранив двоих из них. Нападавший убит.

1 марта. Вооруженный ножом террорист проник в поселение Тене-Омарим, легко ранив хозяина дома. Террорист ликвидирован.

11 февраля. Вооруженная ножом арабка попыталась напасть на пограничников на блокпосту возле Пещеры Праотцов в Хевроне. Ее задержали, пострадавших не было.

9 февраля. 19-летний террорист из Шхема открыл огонь из самодельного пистолета-пулемета по людям в Петах-Тикве. После того, как оружие заклинило, он ранил еще несколько человек отверткой. Террорист был задержан гражданами и полицейскими. В общей сложности, пострадали девять человек.

2 февраля. Автомобиль с палестинскими номерными знаками протаранил полицейский автомобиль, а затем снес с петель ворота на въезде в поселение Адам в Биньямине. В результате этого происшествия пострадали трое израильтян. Водитель задержан.

25 января. Недалеко от поселения Халамиш, рядом с шоссе N465, из проезжавшего автомобиля был открыт огонь в сторону израильских военнослужащих. Ответным огнем террорист нейтрализован.

25 января. На заправке возле КПП "Михмас", к северу от Иерусалима, арабский водитель направил свой автомобиль на группу израильских военнослужащих. В его сторону был открыт огонь. Террорист нейтрализован.

18 января. Автомобильный теракт во время операции по сносу незаконных построек в бедуинской деревне Умм аль-Хиран (Негев). Водитель застрелен. Погиб 34-летний прапорщик полиции Эрез Леви.

17 января. На перекрестке возле Туль-Карема застрелен вооруженный ножом террорист при попытке нападения на израильских военнослужащих.

10 января. Во время операции в лагере беженцев Аль-Фара местный житель бросился на солдат с ножом и был застрелен.

8 января. В иерусалимском районе Армон а-Нацив грузовик совершил наезд на группу военнослужащих. Четверо погибших, 17 раненых. В результате теракта погибли: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет), курсанты БААД-1 Шир Хаджадж (22 года), Шира Цур (20 лет), Эрез Орбах (20 лет).

3 января. В Хайфе застрелен Гай Кафри (48 лет), работавший водителем в учебном заведении для детей с отставанием в развитии. Мухаммад Шинауи, совершивший это убийство и ранивший еще одного человека, 5 января сдался полиции, признав, что убивал, руководствуясь мотивами национальной ненависти.

3 января. В районе Дженина совершен наезд на военнослужащих пограничной полиции. Ранены два человека.

2016

30 декабря. Арабка, вооруженная ножом, попыталась совершить нападение на израильтян на КПП "Каландия" (между Рамаллой и Иерусалимом). Нападавшая была ранена и задержана.

23 декабря. Вооруженный ножом араб ранил израильтянина в поселении Эфрат.

19 декабря. В округе Биньямин, между поселками Халамиш и Бейт-Арье, обстрелян автомобиль. Водитель получил легкие ранения осколками стекла.

14 декабря. Около деревни Дир Абу Машаль (северо-западней Рамаллы) обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. В машине вместе с матерью находился младенец. В результате никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.

14 декабря. Террорист, вооруженный отверткой, напал на полицейских в Старом городе Иерусалима, легко ранив трех человек. Нападавший был тяжело ранен и позже умер в больнице.

13 декабря. Арабка пыталась задавить военнослужащих на КПП "Каландия" (севернее Иерусалима). Солдаты произвели выстрел в воздух, и террористка остановила автомобиль и вышла c ножом в руках. Она задержана, никто из израильтян не пострадал.

8 декабря. Араб, вооруженный ножом, был застрелен при попытке напасть на израильтян на КПП "Тапуах".

25 ноября. Вооруженный ножом араб напал на охранников на блокпосту в лагере беженцев Шуафат. Пострадавших не было. Нападавший ликвидирован.

22 ноября. Террорист напал на охранников на КПП "Каландия". Никто из израильтян не пострадал. Нападавший застрелен.

9 ноября. Террорист с отверткой попытался напасть на военнослужащих в районе деревни Хауара. Никто из солдат не пострадал. Нападавший ранен.

3 ноября. В районе Туль-Карема в сторону израильских военнослужащих был открыт огонь из автоматического оружия. Один военнослужащий ранен. Террористу удалось скрыться.

3 ноября. Вооруженный ножом террорист совершил попытку нападения на военнослужащего ЦАХАЛа, охранявшего автобусную остановку возле поселка Офра. Другой военнослужащий, заметив террориста, открыл в его сторону огонь. Террорист был ликвидирован до того, как успел нанести удар.

31 октября. Террорист открыл огонь в сторону израильтян на КПП "Фокус" в районе Бейт-Эля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Террорист ликвидирован.

30 октября. На шоссе Гуш-Эцион-Хеврон в районе арабской деревни Бейт-Умар арабский водитель направил свой автомобиль на группу евреев. Ранены два человека. Террорист ликвидирован.

29 октября. Араб попытался напасть на военнослужащих в районе блокпоста Офра. Пострадавших не было. Террорист нейтрализован.

19 октября. Араб совершил наезд на мотоцикле на двух пешеходов, туристов из США. Пострадавшие были госпитализированы с легкими травмами. Мотоциклист был задержан и сознался в том, что наезд был преднамеренным. Суд классифицировал это преступление как теракт.

19 октября. На перекрестке Тапуах (Самария) террористка, вооруженная ножом, пыталась напасть на пограничников (МАГАВ). Никто из израильтян не пострадал. Нападавшая застрелена.

13 октября. Вооруженный ножом арабский террорист легко ранил израильского пограничника в районе населенного пункта Ар-Адар под Иерусалимом и скрылся с места происшествия.

9 октября. Вооруженное нападение в Иерусалиме в районе Гиват а-Тахмошет. Убиты Левана Малихи, жительница Иерусалима 60-ти лет, и 29-летний старшина полиции Йосеф Кирма, служивший в спецподразделении ЯСАМ. Еще трое получили ранения, двое были травмированы. Террорист застрелен.

30 сентября. Вооруженный ножом араб тяжело ранил военнослужащего на КПП "Каландия" и был застрелен.

23 сентября. Вооруженный ножом араб напал на израильтян на перекрестке Элиас под Кирьят-Арбой. Террорист нейтрализован. Пострадавших нет.

21 сентября. 14-летняя арабка напала на охранников на КПП "Элиягу" (район Самарии). Нападавшая нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал.

20 сентября. На КПП у въезда в населенный пункт Бани Наим вооруженный араб напал на военнослужащих. Террорист застрелен. Никто из военнослужащих не пострадал.

19 сентября. В хевронском квартале Абу-Шейн палестинский араб с ножом атаковал военнослужащих ЦАХАЛа. Террорист был задержан без единого выстрела. Нет пострадавших.

19 сентября. Двое палестинских арабов напали на пограничников в Пещере праотцев ("Меарат а-Махпела"). Один из террористов был ликвидирован на месте, второй – позднее скончался от полученных ран в больнице.

19 сентября. Араб, вооруженный ножом, напал на полицейских в районе Цветочных ворот Старого города. В результате нападения полицейские получили тяжелые ранения. Нападавший нейтрализован.

18 сентября. На территории населенного пункта Эфрат вооруженный араб напал на офицера ЦАХАЛа. В результате нападения израильтянин получил ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

17 сентября. Террорист ударил ножом солдата на блокпосту в Хевроне. Военнослужащий получил легкое ранение. Другие солдаты застрелили террориста.

16 сентября. Вооруженный холодным оружием террорист совершил нападение в Хевроне. Один человек был легко ранен. Террорист нейтрализован.

16 сентября. Попытка автомобильного теракта на перекрестке Элиас в Кирьят-Арбе. Два палестинца на автомобиле попытались задавить военнослужащих. Солдаты открыли огонь, в результате один террорист был уничтожен, второй – ранен.

16 сентября. Вооруженный ножом араб напал на полицейских в районе Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Один из сотрудников полиции выстрелил и нейтрализовал нападавшего.

5 сентября. Попытка автомобильного теракта в Иерусалиме. Никто из израильтян не пострадал. Один араб застрелен, второй ранен и задержан.

1 сентября. Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме арабский террорист открыл огонь по израильским военнослужащим, охранявшим паломников. Один солдат был ранен.

24 августа. Около поселка Ицхар палестинский араб, вооруженный ножом, легко ранил военнослужащего. Нападавший застрелен.

14 августа. На КПП "Шакед" арабка, жительница палестинских территорий, напала с ножом на израильских военнослужащих. Во время борьбы с террористкой легко ранена девушка-военнослужащая. Террористка обезврежена.

11 августа. В иерусалимском квартале А-Тур совершено нападение на 18-летнего религиозного еврея. Молодой человек получил ранения средней степени тяжести до легких. Нападавший скрылся

31 июля. На КПП возле деревни Хаувара вооруженный ножом палестинский террорист был ликвидирован при попытке нападения на израильских военнослужащих.

22 июля. В Гуш-Эционе арабы обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками. Никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.

18 июля. Араб, вооруженный отверткой, напал на военнослужащих на шоссе N60 в районе лагеря беженцев Аль-Аруб. Двое солдат получили легкие ранения, нападавший тяжело ранен.

17 июля. На трамвайной остановке в центре Иерусалима задержан араб, в сумке которого находились несколько взрывных устройств.

9 июля. Возле поселка Текоа в Гуш-Эционе террористы обстреляли израильский автомобиль, был ранен мужчина в возрасте примерно 30 лет. Стрелявшие скрылись.

6 июля. На въезде в поселок Невэ-Даниэль палестинский водитель пошел на таран армейского джипа. В результате теракта пострадали трое израильских военнослужащих. Террорист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

5 июля. На перекрестке Гитай рядом с Ариэлем предпринята попытка вооруженного нападения на людей, стоявших на автобусной остановке. Террористка обезврежена.

1 июля. В районе Адораим (южнохевронское нагорье) террористы открыли огонь по автомобилю с израильскими номерными знаками, после чего машина перевернулась. В результате теракта погиб Михаэль (Мики) Марк, житель поселения Отниэль. Его жена получила тяжелые ранения, а двое детей были ранены легко.

1 июля. Вооруженная ножом арабская террористка напала на пограничников в районе Пещеры Праотцев (Маарат а-Махпела) в Хевроне. Пострадавших не было. Пограничники открыли огонь и ликвидировали нападавшую.

30 июня. Недалеко от городского рынка в Нетании ножом ранены два человека. 40-летний мужчина получил тяжелые ранения,60-летняя женщина была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Террорист ликвидирован.

30 июня. Террорист проник в дом на территории Кирьят-Арбы и напал с ножом на девочку. Сотрудники службы безопасности прибыли на место. В схватке с террористом один из них был ранен. Террорист убит. 13-летняя Алель Яффа Ариэль позднее скончалась в больнице от полученных ранений.

24 июня. Арабская террористка на автомобиле попыталась задавить группу израильтян в районе въезда в Кирьят-Арбу. Один человек получил легкие травмы. Террористка уничтожена.

21 июня. Арабы бросали камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону израильских автомобилей на шоссе N443 в районе деревни Бейт Сира. Ранены три человека. Один араб убит, трое задержаны. Убитый, по всей видимости, не был причастен к нападению на автомобили.

8 июня. Нападение вооруженных террористов в районе комплекса "Сарона" в Тель-Авиве. Погибли четыре человека, 16 получили ранения. Террористы нейтрализованы и задержаны. Имена погибших: Идо Бен-Ари (42),

Илана Навэ (39), Михаэль Фейге (58), Мила Мишаева (32).

5 июня. Возле деревни Хауара из автоматического оружия обстрелян автобус с учащимися йешевы. Никто не пострадал. Автобусу причинен ущерб.

2 июня. Террористка попыталась напасть на военнослужащих ЦАХАЛа неподалеку от поселения Эйнав (Самария). Никто из солдат не пострадал, нападавшая застрелена.

30 мая. На пересечении улиц Ицхак Саде и Игаль Алон в Тель-Авиве ножом легко ранен военнослужащий. Нападавший задержан сотрудниками полиции.

22 мая. Арабка пыталась напасть на пограничника на КПП возле Гиват Зеэва. Никто из израильтян не пострадал, нападавшая застрелена.

16 мая. Араб легко ранил ножом израильтянина на улице А-Невиим в Иерусалиме. Нападавший нейтрализован сотрудниками сил безопасности.

10 мая. Возле деревни Хизмэ обнаружен подозрительный предмет. Взрывное устройство сработало, когда прибыли военнослужащие поисково-спасательного батальона "Рам", один из военнослужащих был тяжело ранен. Позже около КПП было обнаружено еще 9 взрывных устройств и газовый баллон. Через несколько дней были задержаны двое подозреваемых в причастности к этому теракту.

10 мая. Вооруженное нападение в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Ранены две пожилые женщины.

3 мая. "Автомобильный теракт" возле поселка Долев. Пострадали трое военнослужащих. Террорист уничтожен.

2 мая. Возле Львиных ворот в Иерусалиме ножом ранен религиозный еврей. Нападавшему удалось скрыться.

28 апреля. Две палестинские арабки, вооруженные ножами, попытались напасть на военнослужащих на КПП рядом с поселком Бейт Хорон. Одна из нападавших тяжело ранена, ее сообщница задержана.

27 апреля. Двое арабов попытались напасть на полицейских на КПП "Каландия". нападавшие нейтрализованы, никто из израильтян не пострадал.

18 апреля на улице Моше Барам в Иерусалиме прогремел взрыв в автобусе 12-го маршрута компании "Эгед". В результате теракта были ранены не менее 20 человек. В результате взрыва также погиб боевик ХАМАС, пронесший взрывное устройство в автобус.

14 апреля. Араб, вооруженный топором, напал на военнослужащих ЦАХАЛа около деревни Аль-Аруб. Террорист нейтрализован.

3 апреля. На улице А-Мелаха в промышленной зоне Рош а-Аин вооруженная ножом арабка легко ранила женщину.

25 марта. В иерусалимском районе Исауие вооруженная ножом арабка напала на израильских полицейских. В результате этой попытки теракта никто не пострадал. Полицейские арестовали нападавшую.

24 марта. В районе Хеврона, на перекрестке Джильбер двое террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих. Один солдат ранен. Нападавшие уничтожены.

19 марта. В районе Пещеры Праотцов в Хевроне араб легко ранил пограничника ударом ножа. Террорист уничтожен.

18 марта. Вооруженный ножом арабский террорист вышел из автомобиля и попытался напасть на израильтянина на перекрестке Гуш-Эцион. Пострадавших не было, террорист застрелен.

18 марта. В районе Шаар-Биньямин были задержаны два арабских подростка, вооруженные ножами. Они признались, что хотели совершить теракт.

17 марта. Два террориста напали на военнослужащую ЦАХАЛа возле Ариэля. Девушка получила ранения средней степени тяжести до тяжелых. Террористы застрелены.

14 марта. Двое арабов обстреляли военнослужащих у въезда в Кирьят-Арбу. Один солдат получил легкие ранения. Нападавшие застрелены. Через пятнадцать минут араб попытался сбить людей, находившихся на месте первого теракта. Офицер получил легкие ранения. Нападавший застрелен.

11 марта. В результате теракта с применением огнестрельного оружия на шоссе 443 пострадали два военнослужащих.

11 марта. Один человек получил легкое ранение в результате нападения в районе Яффских ворот Старого города Иерусалима. Террорист скрылся, но вскоре был задержан.

9 марта. Террорист напал на военнослужащего в районе Ариэля (Самария). Израильтянин не пострадал, террорист убит.

9 марта. Теракт возле Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. В результате теракта один человек получил тяжелые ранения. Два террориста застрелены.

9 марта. Теракт с применением огнестрельного оружия: в иерусалимском районе Рамот обстрелян автобус. Никто не пострадал.

8 марта. В трех точках старого Яффо террористом были ранены десять человек. Один из пострадавших, 29-летний гражданин США Тейлор Аллен Форс, скончался по дороге в больницу. Пять человек получили тяжелые ранения, четверо – ранения средней степени тяжести. Террорист застрелен полицейским.

8 марта. Рядом со Шхемскими воротами в Иерусалиме террорист обстрелял из автоматического оружия военнослужащих пограничной полиции. Тяжело ранены двое полицейских.

8 марта. В центре Петах-Тиквы араб ножом ранил израильтянина. 35-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести. Нападавший ликвидирован.

8 марта. Вооруженная арабка напала на пограничников возле Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Никто из полицейских не пострадал, террористка застрелена.

3 марта. 14-летняя террористка с ножом напала на полицейского в деревне Уджа (Иорданская долина). Сотрудник дорожной полиции получил легкие ранения. Нападавшая задержана.

3 марта. На перекрестке Рехалим в Самарии, недалеко от Ариэля, неизвестные обстреляли из стрелкового оружия полицейский автомобиль. Полицейский получил легкие ранения. Машине был причинен ущерб – в ее кузове были обнаружены несколько пулевых отверстий.

2 марта. Двое террористов проникли на территорию поселения Ар-Браха, недалеко от Шхема, и ранили двух израильтян. Нападавшим удалось скрыться. Один из израильтян получил ранения средней степени тяжести, еще один ранен легко.

2 марта. Двое террористов проникли на территорию поселения Эли (Самария) и легко ранили местного жителя. Нападавшие были ликвидированы. Пострадавший израильтянин доставлен в больницу.

26 февраля. В Маале-Адумим тяжело ранен охранник. Террорист скрылся, но через день был задержан.

24 февраля. Вооруженный ножом араб напал на израильтянина на перекрестке Гуш Эцион. Нападавший ранен и задержан. При нейтрализации террориста был смертельно ранен 30-летний капитан резервистской службы Элиав Гельман.

21 февраля. Попытки терактов в Самарии и Иудее: на перекрестке А-Битот (нападавший застрелен, никто из израильтян не пострадал) и около Бани Наим (нападавший задержан без применения оружия).

19 февраля. Вооруженное нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме. Двое пограничников получили легкие ножевые ранения. Террорист нейтрализован.

18 февраля. В супермаркете "Рами Леви" в промышленной зоне Шаар-Биньямин террористами ранены двое израильтян. Террористы нейтрализованы. Один из раненых, 21-летний сержант ЦАХАЛа Тувия Янай Вайсман, позже скончался.

14 февраля. Около Шхемских ворот в Иерусалиме двое террористов открыли огонь по пограничникам. Никто из израильтян не пострадал. Нападавшие уничтожены.

14 февраля. На КПП "Икуль 160" на выезде из Хеврона арабка с ножом попыталась напасть на военнослужащих пограничной полиции. Террористка была нейтрализована до того, как успела ранить пограничника.

14 февраля. Попытка нападения на военнослужащих на КПП в районе иерусалимского квартала Ар Хома. Никто из солдат не пострадал, нападавший, 17-летний араб из района Бейт-Лехема, ликвидирован.

14 февраля. Двое 15-летних арабов, вооруженных автоматической винтовкой и ножом, попытались перебраться через забор безопасности в районе поселка Шакед, в северной Самарии. Один из них открыл огонь по военным. Оба нарушителя границы были застрелены.

13 февраля. Вооруженная ножом арабка напала на солдат в районе Пещеры Праотцов и легко ранила военнослужащего. Террористка уничтожена.

9 февраля. Возле поселка Неве-Даниэль ранен ножом 30-летний израильтянин. Нападавшему удалось скрыться.

9 февраля. В Иерусалиме 16-летняя арабка пыталась ударить ножом пограничника возле Шхемских ворот Старого города. Никто не пострадал, нападавшая задержана.

8 февраля. В Рамле 11-летнего ребенка несколько раз ударили в спину ножницами. По подозрению в этом нападении задержан 17-летний араб.

7 февраля. Темнокожий "иностранец" ударил ножом военнослужащего в Ашкелоне. Солдат легко ранен, нападавший, мигрант из Судана, был тяжело ранен и умер в больнице.

6 февраля. Палестинский араб ударил ножом женщину на рынке в Рахате. Она получила тяжелое ранение. Террорист скрылся.

4 февраля. Теракт на центральном автовокзале Рамле. Две несовершеннолетние арабки напали на охранники и ударили его ножом в ногу. Мужчина получил легкие ранения. Нападавшие задержаны.

3 февраля. Теракт в районе Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Две пограничницы получили тяжелые ранения, одна из них 19-летняя Адар Коэн позже скончалась. Трое террористов застрелены.

1 февраля. Попытка теракта в районе поселения Салит в Самарии. Никто из израильтян не пострадал, террорист застрелен.

31 января. Попытка автомобильного теракта на КПП "Бель" в районе Маккабим. Никто из израильтян не пострадал, террорист застрелен.

31 января. Террорист открыл огонь в сторону израильтян на КПП "Фокус" в районе Бейт-Эля. Трое израильтян получили ранения различной степени тяжести. Террорист нейтрализован.

30 января. Два арабских террориста легко ранили 17-летнего юношу в районе Шхемских ворот в Иерусалиме и скрылись с места происшествия. Позднее их задержали.

27 января. На автозаправочной станции в Гиват-Зеэве, рядом с Иерусалимом, был совершен теракт с применением холодного оружия. В результате нападения один человек получил тяжелое ранение. Террорист был задержан.

27 января. Во время рутиной проверки автобуса, перевозившего израильтян, один из пассажиров вызвал подозрения у сотрудников службы безопасности. Во время обыска он попытался напасть на пограничников. Предполагаемый террорист был обезврежен и передан для допроса сотрудникам ШАБАК.

26 января. На КПП на шоссе N443, в районе поселения Бейт Хорон, арабский водитель направил автомобиль на группу израильских военнослужащих. Один человек получил легкие ранения. Водитель скрылся на территории арабской деревни Бейт Ур аль-Тахта.

25 января. Теракт в поселении Бейт Хорон. Ранены две израильтянки. Террористы уничтожены. Одна из пострадавших, 24-летняя Шломит Кригман, позже скончалась.

24 января. Возле поселения Долев (округ Биньямин) обстрелян из автоматического оружия автомобиль с израильскими номерными знаками. Водителю для выхода из шокового состояния потребовалась помощь медиков.

24 января. Палестинский араб взорвался при попытке бросить самодельную бомбу в израильских пограничников в иерусалимском районе Абу Дис.

23 января. На въезде в поселок Анатот (округ Биньямин) 13-летняя арабка, вооруженная ножом, напала на охранника. Нападавшая застрелена.

18 января. В поселении Ткоа арабский террорист, вооруженный ножом, ранил беременную женщину. Нападавший тяжело ранен.

17 января. В поселении Отниэль вооруженный террорист проник в дом и тяжело ранил хозяйку – 38-летнюю Дафну Меир. От полученных ран женщина скончалась. Террористу удалось скрыться. Он был задержан 19 января.

17 января. Вооруженный араб напал на военнослужащих в районе Кикар а-Хатива в Самарии. Никто из солдат не пострадал, нападавший застрелен.

14 января. Вооруженный араб напал на офицера ЦАХАЛа в районе горы Эйваль возле Шхема. Офицер получил легкое ранение руки. Нападавший застрелен.

14 января. Вооруженный араб напал на военнослужащих в районе деревни Бейт-Анун, возле Хеврона. Никто из израильтян не пострадал. Террорист застрелен.

12 января. Вооруженный араб напал на военнослужащих в районе деревни Бейт-Анун, возле Хеврона. Никто из израильтян не пострадал. Террорист застрелен.

11 января. Вооруженная ножом арабка напала на военнослужащих неподалеку от поселения Хермеш (северная Самария). Нападавшая нейтрализована, никто из израильтян не пострадал.

9 января. Двое арабских террористов попытались напасть на израильских военных на блокпосту "Бекаот" в Иорданской долине, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. По нападавшим был открыт огонь на поражение, они были ранены и госпитализированы.

7 января. В районе арабской деревни Бейт-Анун, недалеко от Хеврона, совершена попытка теракта с применением холодного оружия. Террорист ликвидирован.

7 января. На перекрестке Гуш-Эцион при попытке нападения на военнослужащих были застрелены два террориста и еще один был тяжело ранен.

4 января. На бульваре Хаим Бар-Лев в Иерусалиме вооруженный ножом террорист совершил попытку нападения на полицейских. Террорист нейтрализован. В результате стрельбы при нейтрализации террориста осколком была ранена 15-летняя девушка.

3 января. Вооруженный ножом террорист напал на мужчину, стоявшего на остановке на улице Баразани в районе Армон а-Нацив. Нож террориста не смог пробить плащ израильтянина и погнулся. Террорист скрылся в ближайшем арабском квартале, но вскоре был задержан.

3 января. В Хевроне, около Пещеры праотцев арабский снайпер ранил военнослужащую ЦАХАЛа. Террорист скрылся.

1 января. Израильский араб Нашат Мильхем открыл огонь по посетителям паба "А-Симта", суши-бара "Джапаника" и кафе "Sidewalk", расположенным в районе дома 130 на улице Дизенгоф. Нападавший был вооружен итальянским пистолетом-пулеметом "Спектр Фалькон". В результате нападения были убиты два человека: Алон Бакаль (26) из Кармиэля, один из управляющих тель-авивского бара "А-Симта", и Шимон Руими (30) из Офакима, приехавший в Тель-Авив, чтобы отпраздновать день рождения друга. Еще семеро получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, один человек получил ранения средней степени тяжести, остальные ранены легко. Также террористом был застрелен 42-летний таксист Айман Шаабан из Лода. Террорист был обнаружен и ликвидирован 8 января в районе Арары.

2015

31 декабря. "Автомобильный теракт" на перекрестке А-Битот, южнее Шхема. Военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения. Террорист убит.

27 декабря. Теракт с применением холодного оружия на КПП "Хауара", к югу от Шхема. В результате теракта ранены двое военнослужащий. Двое нападавших застрелены.

27 декабря. Около центральной автобусной станции араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащего и ранил его. Нападавший нейтрализован.

26 декабря. Попытка автомобильного теракта на КПП "Хауара" под Шхемом. Один солдат был легко ранен. Террорист застрелен.

26 декабря. Вооруженный ножом араб напал на полицейского на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме. Полицейский не пострадал, террориста нейтрализовали.

25 декабря. Попытка "автомобильного теракта" под Сильвадом, пострадавших нет. Водительница, мать четверых детей, была смертельно ранена.

24 декабря. Попытка "автомобильного теракта" около Арама (Биньямин). Легко ранен военнослужащий. Террорист застрелен.

24 декабря. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтян на перекрестке между арабской деревней Ята и Хевроном (Хевронское нагорье). Нападавший был застрелен. Никто из израильтян не пострадал.

24 декабря. В промышленной зоне Ариэля было совершено нападение с применением холодного оружия. Два человека получили ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

23 декабря. Около Яффских ворот Старого города Иерусалима два террориста, вооруженные ножами, напали на израильтян. Нападавшие застрелены девушками из пограничной службы. Погибли двое израильтян – Офер Бен-Ари (46) и Реувен Бирмахер (45), еще один получил тяжелые ранения.

20 декабря. На КПП "Хасам Шотер" в Хевроне арабка с ножом пыталась напасть на военных. Нападавшая нейтрализована. Среди израильтян пострадавших нет.

19 декабря. Террорист ранил ножом трех человек в Раанане. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Террорист нейтрализован.

18 декабря. Арабский террорист попытался совершить автомобильный теракт на КПП "Каландия". Пострадавших не было.

17 декабря. На КПП "Хауара", около Шхема, араб, вооруженный ножом, напал на военных. Нападавший убит.

16 декабря. В ходе ночной операции в районе Каландии трое военнослужащих были легко ранены в результате стрельбы при нейтрализации двух террористов, пытавшихся задавить солдат автомобилями. Нападавшие уничтожены.

15 декабря. В Модиине палестинский араб совершил нападение на строителей. Ранены два человека. Нападавший задержан. Нападение было признано терактом.

14 декабря. Белый автомобиль марки Mazda сбил людей на автобусной остановке рядом со Струнным мостом на въезде в Иерусалим. Ранены одиннадцать человек. Террорист ликвидирован.

13 декабря. В районе Кирьят-Арбы арабка, вооруженная ножом, напала на израильтян. Террористка нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал.

11 декабря. Арабский террорист попытался совершить автомобильный теракт на перекрестке Хальхуль. Пострадавших не было. Террорист нейтрализован.

11 декабря. Арабский террорист обстрелял пограничный переход "Гильбоа", пострадавших не было. Охранники обстреляли его в ответ, боевик бежал с места происшествия.

10 декабря. Возле Бейт-Арье, в региональном совете Мате Биньямин, палестинский водитель совершил наезд на группу израильтян. В результате наезда пострадали трое израильтян, один из которых получил тяжелые травмы.

9 декабря. Недалеко от Туль-Карема обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. В результате теракта ранены двое израильтян, состояние одного из которых врачи оценивают как тяжелое. Террористами удалось скрыться.

9 декабря. В Хевроне террорист ранил двух израильтян. Нападавший уничтожен.

7 декабря. В Хевроне террорист тяжело ранил ножом 41-летнего Геннадия Кауфмана. Нападавший ликвидирован. 30 декабря Геннадий умер в больнице.

6 декабря. На улице Ирмиягу, в центре Иерусалима, арабский водитель совершил наезд на пешехода, после чего вышел из машины и ударил ножом еще одного человека. Террорист нейтрализован.

4 декабря. В результате "автомобильного теракта" под Офрой в округе Биньямин пострадали двое израильтян. Террорист был уничтожен.

4 декабря. Арабский террорист ударил ножом израильтянина в районе Халамиша и тяжело ранил его. Военные застрелили террориста.

4 декабря. В результате теракта в районе Тель-Румейда (Хеврон) ранен военнослужащий. Два террориста, осуществивших нападение, уничтожены.

3 декабря. В районе Рамаллы в сторону израильского автомобиля было сделано не менее десятка выстрелов. Нет раненых. Нападавшие скрылись.

3 декабря. Вооруженный ножом араб напал на полицейского на улице а-Навиим, недалеко от Шхемских ворот в Иерусалиме. Полицейский получил ранение средней степени тяжести. Нападавший убит.

3 декабря. Араб напал на военнослужащих на КПП "Хизма" (к северу от Иерусалима). Нападавший убит. Ранены военнослужащий и случайный прохожий.

1 декабря. Террористическое нападение с применением холодного оружия в Самарии, около поселка Эйнав. Террористка нейтрализована.

1 декабря. Житель Иерусалима сообщил, что араб, вооруженный ножом, напал на него в магазине в квартале Бейт-Исраэль. Израильтянин получил легкие ранения. Нападавший скрылся.

1 декабря. Террорист напал на израильтянина на перекрестке Гуш Эцион. Военнослужащие ликвидировали нападавшего, израильтянин легко ранен.

29 ноября. Террорист ударил ножом женщину на улице Шамгар в Иерусалиме. Пострадавшая получила ранения средней степени тяжести. Нападавший скрылся.

29 ноября. Вооруженный ножом араб напал на пограничника на улице Агай возле Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Пограничник получил ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

27 ноября. "Автомобильный теракт" под Хевроном, шесть человек пострадали, террорист уничтожен.

27 ноября. "Автомобильный теракт" в районе Кфар Адумим: ранены двое израильтян, террорист уничтожен.

26 ноября. Попытка теракта на перекрестке Тапуах. Нападавший застрелен пограничниками.

25 ноября. Теракт с применением холодного оружия возле Хеврона. Один человек получил ранения, террорист нейтрализован.

25 ноября. Неизвестные обстреляли автомобиль на стоянке возле Пещеры Праотцев ("Меарат а-Махпела") в Хевроне. Никто не пострадал.

24 ноября. Возле поселения Офра автомобиль с израильскими номерами подвергся обстрелу. В результате инцидента никто не пострадал, но причинен ущерб транспортному средству. После того, как водитель покинул зону обстрела, он обнаружил на машине следы от двух пуль.

24 ноября. Автомобильный теракт на перекрестке Тапуах (Самария). Трое израильтян легко ранены. Террорист нейтрализован.

23 ноября. Нападение в районе 443-й трассы. 18-летний военнослужащий ЦАХАЛа Зив Мизрахи был убит, два человека получили ранения. Террорист ликвидирован.

23 ноября. Араб, вооруженный ножом, напал на израильских военнослужащих на КПП "Хауара" (к югу от Шхема). Нападавший был застрелен.

23 ноября. Две террористки, вооруженные ножницами, напали на прохожих на улице Яффо в Иерусалиме. Два человека получили ранения. Нападавшие нейтрализованы.

22 ноября. Араб напал на израильтянку на тремпиаде на перекрестке Гуш-Эцион. Позднее девушка скончалась от полученных ран в больнице. Террорист ликвидирован. Имя погибшей: Адар Бухрис (21).

22 ноября. Араб напал на группу израильтян на перекрестке Кфар-Адумим, к северу от Иерусалима. В результате нападения израильтянин получил легкие ранения. Террорист ликвидирован.

22 ноября. Арабка, вооруженная ножом, напала на израильтян неподалеку от военной базы в Самарии. Террористка нейтрализована, никто из израильтян не пострадал.

21 ноября. Арабский террорист напал на прохожих в Кирьят-Гате и ранил четырех человек. Террорист скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

20 ноября. В Абу-Дисе, арабском районе Иерусалима, террорист на автомобиле попытался задавить пограничника, тот получил легкую травму. Террорист скрылся.

19 ноября. Теракт в Гуш-Эционе. Террорист открыл огонь в сторону израильского автомобиля, а затем совершил наезд на группу израильтян, стоявших на обочине. Два человека погибли, девять ранены. Имена погибших: Эзра Шварц (18, гражданин США), Яаков Дон (50) и Шади Арафа (40, житель Палестинской автономии).

19 ноября. Нападение с применением холодного оружия в здании "Панорама" в Тель-Авиве. Два человека убиты, один получил ранения средней степени тяжести и еще один ранен легко. Террорист нейтрализован и задержан. Имена погибших: Игаль Арон Исаев (32) и Реувен Авирам (51).

13 ноября. Арабский террорист обстреляли израильские автомобили в районе Отниэля на юге Хевронского нагорья, четыре человека пострадали, вскоре двое раненых скончались. Террорист был позже задержан. Имена убитых: раввин Яаков Литман (40) и его сын Нетанэль Литман (18).

12 ноября. Вооруженный ножом араб напал на военнослужащих на КПП возле гробницы Рахели в Бейт-Лехеме. В этом инциденте никто не пострадал. Нападавший скрылся.

10 ноября. Попытка теракта около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. Нападавший застрелен.

10 ноября. Двое арабских подростков, вооруженных ножами, напали на людей в иерусалимском квартале Писгат-Зеэв. Был ранен охранник. Террористы нейтрализованы.

9 ноября. На КПП "Элиягу" в Самарии арабка с ножом напала на охранника и была нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал. Террористка скончалась от полученных ранений.

8 ноября. На шоссе N55, неподалеку от Альфей Менаше (Самария) ударом ножа тяжело ранен израильтянин. Террорист скрылся.

8 ноября. В Бейтар-Илите арабка, вооруженная ножом, напала на охранника и легко ранила его. Террористка нейтрализована.

8 ноября. На перекрестке Тапуах палестинский араб сбил на автомобиле трех израильтян, которые получили ранения различной степени тяжести.

6 ноября. В районе Бейт-Анун террорист выстрелил в израильтянина, в результате чего тот был тяжело ранен.

6 ноября. В районе Пещеры Праотцев в Хевроне террористы обстреляли израильтян, в результате чего два человека были ранены.

6 ноября. В промзоне "Биньямин" к северу от Иерусалима арабский террорист нанес израильтянину тяжелое ранение и скрылся с места происшествия.

6 ноября. Под Хальхулем арабка на автомобиле попыталась задавить военнослужащего. Пограничники обстреляли машину и тяжело ранили водительницу. Среди израильтян пострадавших не было.

5 ноября. На перекрестке Гуш-Эцион террорист с ножом напал на израильтян, стоявших на автобусной остановке. Никто из израильтян не пострадал. Террорист ликвидирован.

4 ноября. На перекрестке Хальхуль автомобиль, за рулем которого находился араб, врезался в группу военнослужащих. В результате "автомобильного теракта" пострадали два человека. Тяжело ранен боец МАГАВ. Террорист ликвидирован.

2 ноября. В центре Нетании вооруженный ножом араб со спины напал на пожилого мужчину, нанеся ему тяжелые ранения. Террорист нейтрализован.

2 ноября. Араб, вооруженный ножом, напал на прохожих в Ришон ле-Ционе. Три человека получили ранения различной степени тяжести. Террорист задержан.

2 ноября. Двое арабов, вооруженных ножами, напали на военных на КПП около Дженина. Террористы нейтрализованы, один из них убит. Никто из израильтян не пострадал.

1 ноября. На перекрестке Бейт-Анун (район Хеврона) автомобиль, за рулем которого находился арабский водитель, сбил трех израильтян. Ранены три человека. Террористу удалось скрыться.

1 ноября. В районе деревни Бейт-Анун (район Хеврона) вооруженный ножом араб напал на военнослужащего. Израильтянин не пострадал. Нападавший убит.

31 октября. Охранник КПП "Гильбоа" застрелил вооруженного ножом террориста. Пострадавших не было.

30 октября. В ходе беспорядков на перекрестке Айош к северу от Рамаллы двое арабов напали на пограничников, один намеревался бросить бутылку с горючей смесью, второй – ударить ножом. Нападавшие нейтрализованы, пострадавших нет.

30 октября. Во время беспорядков под Бейт-Элем вооруженный ножом арабский террорист напал на солдата. Пострадавших нет, нападавший нейтрализован.

30 октября. Арабский террорист совершил нападение на трамвайной остановке в Гиват а-Тахмошет в Иерусалиме. Нападавший нейтрализован. Два человека были ранены.

30 октября. Два арабских террориста напали на пограничников на перекрестке Тапуах. Пограничники нейтрализовали нападавших. Пострадавших нет.

30 октября. Арабы бросили не менее четырех бутылок с зажигательной смесью в израильских военных, которые несли службу на КПП "Бейт Миркахат" в Хевроне. Пострадавших не было.

29 октября. Араб, вооруженный ножом, ранил женщину на улице Хативат Голани в Эйлате. Позже это нападение было признано терактом.

29 октября. Возле поселения Офра в регионе Биньямин из проезжавшего автомобиля были обстреляны израильские военнослужащие, находившиеся на "тремпиаде". Террористам удалось скрыться. Никто из израильтян не пострадал.

29 октября. Террорист с ножом напал на военнослужащего возле Пещеры праотцев ("Меарат а-Махпела") в Хевроне. Солдат получил ранения легкие до средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

28 октября. На парковке возле супермаркета "Рами Леви" в Гуш-Эционе вооруженный ножом террорист ранил женщину. Террорист задержан.

28 октября. На перекрестке Джильбар в Хевроне палестинский араб с ножом атаковал израильских военнослужащих. Террорист нейтрализован. Среди израильтян пострадавших нет.

27 октября. В Хевроне араб, вооруженный ножом, попытался напасть на военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты открыли огонь и ликвидировали террориста. Среди израильтян пострадавших нет.

27 октября. Двое арабов, вооруженных ножами, напали на израильтянина недалеко от перекрестка Гуш-Эцион. Террористы нейтрализованы. Израильтянин получил ранение средней степени тяжести.

26 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащих около Пещеры праотцев в Хевроне. Террорист нейтрализован.

26 октября. На площади Анун (севернее Кирьят-Арбы) террорист ударил ножом израильтянина, и был нейтрализован. Пострадавший в тяжелом состоянии.

25 октября. На перекрестке Ариэль в Самарии совершенно нападение с применением холодного оружия. Один человек ранен. Террористу удалось скрыться.

25 октября. Арабка, вооруженная ножом, напала на военнослужащего в Хевроне. Израильтянин не пострадал, террористка нейтрализована.

25 октября. Около поселка Мецад (в Гуш-Эционе) арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками. Когда водитель вышел из машины, один из арабов ударил его ножом. Нападавший скрылся.

24 октября. Охранники на КПП "Гильбоа" застрелили араба, бросившегося на них с ножом. Других пострадавших не было.

24 октября. На Дерех Шхем араб с ножом напал на еврея, оказавшему сопротивление террористу и сумевшему выхватить у него нож. Террорист скрылся с места происшествия. Еврей не пострадал.

23 октября. Арабы бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль на дороге N60 под Бейт-Элем, в результате чего пострадала семья из пяти человек.

23 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащего около поселка Гваот в Иудее и ранил его. Нападавший нейтрализован и задержан.

22 октября. Двое вооруженных арабов напали на евреев в Бейт-Шемеше. Был ранен студент йешивы. Террористы нейтрализованы полицией.

21 октября. На шоссе N60, недалеко от арабской деревни Бейт-Умар, каменной атаке подвергся израильский автомобиль. После того, как находившиеся в машине люди вышли, чтобы оценить причиненный ущерб, они были сбиты автомобилем, за рулем которого находился араб. Террорист нейтрализован.

21 октября. На перекрестке Адам в округе Биньямин террорист ранил ножом военнослужащую. Террорист ликвидирован, его сообщник задержан.

21 октября. Попытка автомобильного теракта около поселка Офра (округ Биньямин). Легко ранен израильтянин.

20 октября. На перекрестке Гуш-Эцион палестинский араб на своем автомобиле совершил наезд на двух израильтян. Террорист был ликвидирован. Травмы, полученные израильтянами в результате теракта, оцениваются как легкие.

20 октября. На перекрестке Аль-Фавар (юго-западнее Хеврона) арабы забросали камнями автомобиль, в котором находился 50-летний израильтянин. Он вышел из машины и был сбит автомобилем, за рулем которого находился араб. Пострадавший, житель Кирьят-Арбы Авраам (Ашер) Хасано, скончался.

20 октября. В районе поселения Негохот араб с ножом напал на офицера ЦАХАЛа. Военнослужащий легко ранен, террорист убит.

18 октября. На центральной автобусной станции в Беэр-Шеве было совершено вооруженное нападение с применением холодного и огнестрельного оружия. Погиб сержант Омри Леви, восемь ранены. Террорист ликвидирован. По ошибке убит нелегал из Эритреи Аватхум Зархум.

17 октября. Террорист ударил ножом полицейского на блокпосту "Каландия". Полицейский легко ранен. Солдаты нейтрализовали нападавшего.

17 октября. Арабский террорист, вооруженный ножом, напал на солдата на блокпосту в Хевроне и причинил ему ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

17 октября. Арабская террористка легко ранила ножом сотрудницу Пограничной полиции. Нападавшая нейтрализована.

17 октября. В Иерусалиме арабский террорист с ножом в руках напал на пограничников и был застрелен.

17 октября. В Хевроне вооруженный ножом араб напал на израильтянина. Пострадавших не было, террорист нейтрализован.

16 октября. На перекрестке А-Зайт под Хевроном вооруженный ножом араб ранил израильтянина. Террорист уничтожен.

14 октября. На автобусной остановке на улице Яффо, рядом с автовокзалом в Иерусалиме, террорист ранил женщину. Террорист ликвидирован.

14 октября. У Шхемских ворот в Иерусалиме при попытке нападения на охранника ликвидирован вооруженный ножом террорист.

13 октября. Нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме.

13 октября. Второй за день теракт в Раанане. Четверо раненых. Нападавший задержан.

13 октября. "Автомобильный теракт" на улице Малкей Исраэль в Иерусалиме. Погиб раввин Йешаягу Кришевски, четверо раненых.

13 октября. В автобусе, следовавшем по району Армон а-Нацив в Иерусалиме, было совершено вооруженное нападение. Два террориста нейтрализованы. Погибли 51-летний Алон (Андрей) Говберг и 78-летний Хаим Хавив, 14 человек получили ранения. 27 октября скончался один из раненых – 76-летний Ричард Лейкин.

13 октября. Вооруженное нападение на автобусной остановке в Раанане. Легко ранен израильтянин. Террорист нейтрализован местными жителями.

12 октября. В рейсовом автобусе, следовавшему по улице Шазар, недалеко от Струнного моста, араб ударил ножом двух пассажиров и попытался похитить оружие о военнослужащего. Террорист ликвидирован.

12 октября. В иерусалимском районе Писгат Зеэв двое вооруженных ножами террористов совершили серию нападений на прохожих. Два человека ранены. 13-летний подросток доставлен в больницу в критическом состоянии. Один террорист ликвидирован, его сообщник – нейтрализован.

12 октября. Арабка, вооруженная ножом, напала на пограничника возле здания штаба полиции в Иерусалиме. Полицейский (МАГАВ) получил легкие ранения, террористка нейтрализована.

12 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на пограничника возле Львиных ворот Старого города в Иерусалиме. Террорист ликвидирован.

11 октября. На шоссе N65, недалеко от перекрестка Ган Шмуэль террорист ударил ножом трех людей, стоявших на остановке. В результате теракта пострадали две девушки 14-ти и 19-ти лет, а также 20-летний мужчина. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.

11 октября. Взрыв на КПП возле Маале Адумим, полицейский легко ранен. Террористка получила тяжелые ранения.

10 октября. Вооруженное нападение на пограничников около Шхемских ворот в Иерусалиме. Ранены трое бойцов. Террорист убит.

10 октября. Террорист, вооруженный ножом, ранил двух человек в Иерусалиме. Нападавший застрелен полицейскими.

9 октября. На центральной автобусной станции в Афуле арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на военнослужащего. Нападавшая нейтрализована и доставлена в больницу.

9 октября. В Иерусалиме на улице Шмуэль а-Нави совершено нападение с применением холодного оружия. Ранен 16-летний подросток. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

9 октября. В Кирьят-Арбе араб, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов. Полицейский получил легкое ранение. Нападавший был застрелен.

8 октября. На улице Арлозоров в Афуле, недалеко от кафе "Арома", арабский террорист напал на военнослужащего ЦАХАЛа, нанеся ему ножевое ранение средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован полицейскими и гражданскими лицами.

8 октября. Рядом с Восточными воротами в Кирьят-Арбе террорист ударил ножом еврея. Террористу удалось скрыться.

8 октября. В центре Тель-Авива, недалеко от военной базы "Кирия", на углу улиц Мозес и Менахем Бегин, вооруженный ножом террорист ранил пять человек. Террорист ликвидирован.

8 октября. В Иерусалиме араб с ножом тяжело ранил религиозного еврея. Террорист обезврежен.

7 октября. Араб нанес ножевое ранение 25-летнему мужчине в центре Петах-Тиквы. Террорист задержан.

7 октября. Араб напал на военнослужащего в Кирьят-Гате. Солдат легко ранен, террорист ликвидирован.

7 октября. Арабка с ножом напала на евреев в Старом городе Иерусалима, двое раненых.

4 октября. Араб нанес ножевое ранение еврейскому подростку возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Террорист застрелен полицейским.

3 октября. В результате нападения в Старом городе в Иерусалиме, около Львиных ворот, были тяжело ранены три человека, маленький ребенок получил легкие ранения. Позже двое раненых, раввин Нехемия Лави и военнослужащий ЦАХАЛа Аарон Бенет, умерли в больнице.

1 октября. В районе деревни Бейт Фурик террористы открыли огонь по автомобилю с израильским номерными знаками. Супруги Эйтам и Наама Хенкин, находившиеся в автомобиле, были убиты, их четверо детей, ставшие свидетелями теракта, не пострадали.