21 декабря 2025
время публикации: 21 декабря 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 15:24
ЦАХАЛ атаковал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал террориста "Хизбаллы" в районе деревни Ятар на юге Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По сообщению ливанских источников, беспилотник нанес удар по автомобилю. Погиб один человек.

Через несколько минут после первого сообщения пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о второй атаке по боевику "Хизбаллы" в том же районе.

