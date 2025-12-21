ЦАХАЛ атаковал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 21 декабря 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 15:24
Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал террориста "Хизбаллы" в районе деревни Ятар на юге Ливана, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
По сообщению ливанских источников, беспилотник нанес удар по автомобилю. Погиб один человек.
Через несколько минут после первого сообщения пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о второй атаке по боевику "Хизбаллы" в том же районе.