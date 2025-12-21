x
21 декабря 2025
Израиль

Насилие в арабском секторе: двое мужчин ранены в Джиср аз-Зарке, один из них в тяжелом состоянии

Криминал в арабском секторе
время публикации: 21 декабря 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 14:48
Насилие в арабском секторе: двое мужчин ранены в Джиср аз-Зарке, один из них в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о двоих пострадавших в результате вооруженного нападения в Джиср аз-Зарке.

Медики оказали неотложную помощь двоим мужчинам в возрасте около 30 лет, после чего эвакуировали обоих пострадавших в больницу "Гилель Яфэ": один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. На месте работают криминологи и специалисты по баллистике.

Израиль
