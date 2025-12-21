Продолжаются попытки боевиков нарушить "желтую линию" в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нескольких произошедших в воскресенье инцидентах, когда палестинцы намеренно нарушали "желтую линию" и приближались к израильским военнослужащим.

В одном из случаев израильские силы, выявили нескольких подозреваемых, собравшихся возле "желтой линии", и осуществили предупредительный огонь, чтобы отогнать их.

После предупредительного огня трое террористов пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским войскам, создав тем самым непосредственную угрозу для них.

Подобные инциденты происходили в воскресенье трижды на севере сектора Газы: во всех трех случаях были привлечены ВВС, которые нанесли удары по террористам с целью устранения угрозы.

Израильские военнослужащие развернуты в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.