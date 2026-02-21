x
21 февраля 2026
Израиль

На 4-м шоссе автомобиль врезался в защитное заграждение, водитель в тяжелом состоянии

время публикации: 21 февраля 2026 г., 00:14
На 4-м шоссе автомобиль врезался в защитное заграждение, водитель в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На 4-м шоссе, недалеко от перекрестка Ад-Халом в округе Лахиш водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина врезалась в защитное ограждение.

Парамедики "Маген Давид Адом" после оказания первой неотложной медицинской помощи пострадавшему на месте, доставили его в больницу "Асута" в Ашдоде.

По оценкам медиков, состояние пострадавшего (примерно 20 лет) тяжелое.

