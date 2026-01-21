Офицеры ЦАХАЛа: "Задержания дезертиров привели к росту числа призывников-ультраортодоксов"

Рост числа ультраортодоксов, призывающихся в ЦАХАЛ, стал результатом задержаний дезертиров и ужесточения санкций. Об этом пишет Амир Бухбут, военный обозреватель портала Walla со ссылкой на высокопоставленного представителя кадрового отдела генштаба ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной информации, 4 января 2026 года в ЦАХАЛ призвались 530 ультраортодоксов – рекордное число призывников этого сектора за один день.

Общее число ультраортодоксов, призвавшихся в ЦАХАЛ в 2025 году, превысило 3000.

По мнению офицеров кадрового отдела генштаба, речь идет не о всплеске мотивации, а о более решительных действиях властей. "Рассылка тысяч повесток, задержания дезертиров и опасения по поводу возможности открытия уголовных дел, являются главными элементами, приведшими к изменениям", – заявляют офицеры, слова которых цитирует Бухбут.

В то же время, в ЦАХАЛе отмечают, что число призывников значительно ниже требуемого. В 2025 году должны были призваться в ЦАХАЛ примерно 10000 ультраортодоксов.

Дополнительная проблема заключается в том, что в кадровом отделе называют "качеством призыва".

Офицеры, слова которых цитирует Бухбут, высказывают сомнения в том, что те, кто призвались в последние месяцы, поспособствуют решению задач, стоящих перед армией.

Основную нехватку сил армия испытывает в боевых подразделениях.