На границе с Египтом перехвачен контрабандный пулемет
время публикации: 21 января 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 11:17
20 января наблюдатели ЦАХАЛа и система воздушного контроля обнаружили беспилотник, пересекший границу со стороны Египта в направлении территории Израиля с целью контрабанды оружия.
Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Паран" прибыли в указанный район и перехватили дрон, который перевозил пулемет MAG.
Найденное оружие было передано силам безопасности для дальнейшего изучения.