На границе с Египтом перехвачен контрабандный пулемет

20 января наблюдатели ЦАХАЛа и система воздушного контроля обнаружили беспилотник, пересекший границу со стороны Египта в направлении территории Израиля с целью контрабанды оружия.

Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Паран" прибыли в указанный район и перехватили дрон, который перевозил пулемет MAG.

Найденное оружие было передано силам безопасности для дальнейшего изучения.