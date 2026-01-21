x
21 января 2026
Израиль

На границе с Египтом перехвачен контрабандный пулемет

Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
Вооружения
Египет
время публикации: 21 января 2026 г., 11:14
Пресс-служба ЦАХАЛа

20 января наблюдатели ЦАХАЛа и система воздушного контроля обнаружили беспилотник, пересекший границу со стороны Египта в направлении территории Израиля с целью контрабанды оружия.

Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Паран" прибыли в указанный район и перехватили дрон, который перевозил пулемет MAG.

Найденное оружие было передано силам безопасности для дальнейшего изучения.

Израиль
