Израиль
Израиль

ЦАХАЛ атаковал маршруты переброски оружия и ликвидировал главного контрабандиста "Хизбаллы"

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 21 января 2026 г., 21:23
ЦАХАЛ атаковал маршруты переброски оружия и ликвидировал главного контрабандиста "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ атаковал четыре перехода через границу Сирии и Ливана в районе Эль-Хирмиль, которые использовались "Хизбаллой" для переброски оружия.

В ходе еще одного удара в районе города Сайда был ликвидирован террорист Мухаммад Аучэ, игравший в "Хизбалле" ключевую роль по приобретению и контрабанде оружия. По данным израильских спецслужб, Аучэ действовал через подставную компанию, с помощью которой покупались и ввозились в Ливан запрещенные товары из Ирака, Сирии, стран Персидского залива. Кроме того, боевик руководил сетью контрабандистов, занимавшихся доставкой оружия из Ирака в Сирию и Ливан.

"ЦАХАЛ продолжает отслеживать попытки террористической организации "Хизбалла" получить вооружение по всем маршрутам поставок и будет пресекать любые нарушения договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израиль
