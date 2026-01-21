Первый год второй каденции Трампа. Опрос Newsru.co.il

Прошел один год со дня вступления Дональда Трампа в должность президента США. Это его вторая каденция. На сегодняшний день Трампу 79 лет.

Первый год второй каденции Трампа. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 26 вопросов)

За последний год администрация Трампа стала одним из ключевых факторов, влияющих на политическую повестку в США и за их пределами. Решения Белого дома затрагивают широкий круг тем – от экономики и миграционной политики до отношений с союзниками и противниками, а также участия США в международных процессах.

Отношение к Трампу остается неоднозначным – как в самих Соединенных Штатах, так и в других странах. Его первый президентский срок завершился острым внутренним кризисом вокруг итогов выборов 2020 года, который стал предметом продолжительных общественных и юридических споров.

Начало второй каденции сопровождается серией резонансных шагов и заявлений – как во внутренней, так и во внешней политике. Сторонники Трампа рассматривают эти действия как попытку быстро выполнить предвыборные обещания и изменить сложившиеся подходы, критики – как курс, усиливающий конфронтацию и поляризацию.

Отдельное внимание в Израиле уделяют роли Трампа на Ближнем Востоке. Многие считают, что именно Трампа следует благодарить за то, что в октябре 2025 года, после двух лет плена из Газы были освобождены последние остававшиеся в живых заложники. Трампа воспринимают как союзника Нетаниягу. В то же время, израильское руководство не в восторге от идеи Трампа по составу "Совета мира" по Газе.

Мы предлагаем читателям оценить итоги первого года второй каденции Дональда Трампа – без заранее заданных оценок и трактовок, опираясь на собственное восприятие его действий и их последствий.

