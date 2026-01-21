Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛ атаковал цели к северу от реки Литани

Ливанские источники сообщают об интенсивных ударах ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы", находящимся к северу от Литани.

В деревнях Аль-Харайбе и Ансар целями ЦАХАЛа стали строения, используемые террористической группировкой для восстановления своей военной инфраструктуры.

Ранее была атакована цель в деревне Канарит, на юге Ливана. Союз журналистов Ливана заявил, что в результате атаки в Канарите были ранены репортеры.

Армия Ливана заявила, что "израильские атаки препятствуют усилиям по разоружению "Хизбаллы" и мешают завершению операции".

В Армии обороны Израиля заявили, что второй раз за неделю удары наносились по объектам "Хизбаллы", размещенным в центре жилых районов на юге Ливана. Были атакованы склады оружия и подземный объект, использовавшийся для хранения различных видов вооружения.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что размещение военных объектов в центре жилых кварталов является примером циничного использования "Хизбаллой" гражданских лиц в качестве "живого щита".