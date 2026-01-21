ЦАХАЛ призвал жителей еще двух деревень на юге Ливана эвакуироваться
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение о запланированной Израилем атаке для жителей еще двух ливанских деревень – Аль-Харайбе и Ансар.
В сообщении говорится, что целями атаки являются объекты "Хизбаллы".
"Вы находитесь вблизи объектов, используемых "Хизбаллой". Ради собственной безопасности покиньте отмеченные на карте здания и отойдите от них не менее чем на 300 метров", – говорится в предупреждении.
Ранее ЦАХАЛ предупредил, что будут атакованы цели в Канарите, Кфуре и Джарджухе.
#عاجل إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:
الخرايب
أنصار
سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/yKSBDdV58Z— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2026