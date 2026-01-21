x
Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей еще двух деревень на юге Ливана эвакуироваться

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 21 января 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:53
ЦАХАЛ призвал жителей еще двух деревень на юге Ливана эвакуироваться
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение о запланированной Израилем атаке для жителей еще двух ливанских деревень – Аль-Харайбе и Ансар.

В сообщении говорится, что целями атаки являются объекты "Хизбаллы".

"Вы находитесь вблизи объектов, используемых "Хизбаллой". Ради собственной безопасности покиньте отмеченные на карте здания и отойдите от них не менее чем на 300 метров", – говорится в предупреждении.

Ранее ЦАХАЛ предупредил, что будут атакованы цели в Канарите, Кфуре и Джарджухе.

