Израиль

Министерство обороны предупреждает: в долине Бейт-Шеана будут слышны взрывы

Минобороны
время публикации: 21 января 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:33
Министерство обороны предупреждает: в долине Бейт-Шеана будут слышны взрывы
Menachem Lederman/Flash90

Управление по разминированию при министерстве обороны сообщило, что в четверг, 22 января, в районе населенных пунктов Гешер, Неве Ор, Ярдена, Бейт-Йосеф и Ашдот Яаков будут производиться работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Управление предупреждает, что в районе будут слышны взрывы.

Граждан просят не беспокоиться.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
