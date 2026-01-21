Министерство обороны предупреждает: в долине Бейт-Шеана будут слышны взрывы
время публикации: 21 января 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:33
Управление по разминированию при министерстве обороны сообщило, что в четверг, 22 января, в районе населенных пунктов Гешер, Неве Ор, Ярдена, Бейт-Йосеф и Ашдот Яаков будут производиться работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Управление предупреждает, что в районе будут слышны взрывы.
Граждан просят не беспокоиться.
