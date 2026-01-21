x
21 января 2026
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 17:15
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы"

время публикации: 21 января 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 17:04
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы" Абу Али Саламэ, который руководил деятельностью этой организации в деревне Янух.

В сообщении упоминается о том, что 13 декабря 2025 года именно Саламэ воспрепятствовал действиям ливанской армии по уничтожению склада оружия "Хизбаллы" в Янухе. Он сумел сделать так, что оружие было вывезено.

"Действия террориста Саламэ представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook