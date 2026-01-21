ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на юге Ливана террориста "Хизбаллы" Абу Али Саламэ, который руководил деятельностью этой организации в деревне Янух.

В сообщении упоминается о том, что 13 декабря 2025 года именно Саламэ воспрепятствовал действиям ливанской армии по уничтожению склада оружия "Хизбаллы" в Янухе. Он сумел сделать так, что оружие было вывезено.

"Действия террориста Саламэ представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.