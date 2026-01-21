Признан виновным педофил, который под видом "незнакомки" убеждал отцов насиловать детей

Центральный окружной суд признал 22-летнего Ури Альфи из ​​Мазкерет-Батьи виновным по длинному списку сексуальных преступлений в рамках масштабного и беспрецедентного дела о педофилии.

Решение принято в рамках сделки о признании вины. Альфи признался, что, используя технологическую симуляцию, обращался к мужчинам через социальные сети, выдавая себя за женщину, и заставлял их совершать сексуальное насилие над своими детьми в обмен на сексуальное общение.

Согласно измененному обвинительному заключению, в течение примерно года Альфи десятки раз связывался с примерно 25 мужчинами, в основном отцами детей, в социальных сетях (Catch Chat, Telegram, Snapchat, TikTok и Instagram), используя вымышленные аккаунты и ложные личности, выдавая себя за женщину, и вел с ними сексуальные беседы. Альфи использовал найденные в интернете технологические инструменты, которые позволяли ему выглядеть и говорить как женщина во время видеозвонков.

В ходе разговора он убеждал собеседников совершать сексуальное насилие над своими несовершеннолетними детьми, включая малышей и маленьких детей, снимать это на видео и отправлять ему записи.

Кроме того, он переписывался под женским именем с десятками пользователей социальных сетей, некоторые из которых были несовершеннолетними, и заставлял их совершать сексуальные действия, записывать их на видео и отправлять ему.

При обыске у него было найдено более 150 файлов с порнографическими материалами с участием детей.

Ури Альфи также выполнял заказы других преступников, добывая вышеописанным способом педофильский контент и передавая его заказчикам за плату. Он использовал различные скачанные из сети программы, позволявшие ему редактировать и создавать аудиофайлы, которые звучали как записи женского голоса, или транслировать в видеочате сексуальное видео женщины, за которую он себя выдавал своим собеседникам.