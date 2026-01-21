Глава Управления тюрем второй раз допрошен следователями МАХАШ

Глава Управления тюрем Коби Яакоби в среду, 21 января, был второй раз допрошен следователями МАХАШа по "делу приближенных Бен-Гвира".

Следователи проверяют связи Яакоби с бывшим главой центрального следственного отдела окружного управления полиции Иудеи и Самарии Авишаем Муалемом.

Согласно подозрениям, Яакоби передал Муалему конфиденциальную и секретную информацию, касающуюся расследования, ведущегося против Муалема и связанного с чинением препятствий аресту ультраправых активистов.

Согласно сообщениям в СМИ, Коби Яакоби был допрошен под подписку об ответственности за дачу ложных показаний.