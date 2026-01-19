Баарав-Миара: правительство лишает народ права узнать правду о 7 октября

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ свою профессиональную оценку петиций с требованием создания государственной комиссии по расследованию провала 7 октября 2023 года. Она утверждает, что отказ правительства создать государственную комиссию и затягивание с началом независимого расследования наносят ущерб возможности добраться до истины.

По мнению юрсоветницы, государственная следственная комиссия стала бы подходящим и компетентным юридическим инструментом для расследования событий 7 октября 2023 года и последовавшей вслед за "черной субботой" войны.

Баарав-Миара подчеркивает, что каждый день промедления снижает шансы узнать правду: "время стирает воспоминания и размывает фактические последовательности", – указывает она. При этом она подчеркивает, что знать правду – неотъемлемое право общественности, а отсутствие независимого, профессионального и надежного механизма выяснения обстоятельств провала 7 октября лишают общество этого права.