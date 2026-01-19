x
19 января 2026
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 16:35
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Баарав-Миара: правительство лишает народ права узнать правду о 7 октября

Верховный суд/БАГАЦ
Расследование
Юрсоветник правительства
время публикации: 19 января 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 15:13
Баарав-Миара: правительство лишает народ права узнать правду о 7 октября
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ свою профессиональную оценку петиций с требованием создания государственной комиссии по расследованию провала 7 октября 2023 года. Она утверждает, что отказ правительства создать государственную комиссию и затягивание с началом независимого расследования наносят ущерб возможности добраться до истины.

По мнению юрсоветницы, государственная следственная комиссия стала бы подходящим и компетентным юридическим инструментом для расследования событий 7 октября 2023 года и последовавшей вслед за "черной субботой" войны.

Баарав-Миара подчеркивает, что каждый день промедления снижает шансы узнать правду: "время стирает воспоминания и размывает фактические последовательности", – указывает она. При этом она подчеркивает, что знать правду – неотъемлемое право общественности, а отсутствие независимого, профессионального и надежного механизма выяснения обстоятельств провала 7 октября лишают общество этого права.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Коалиция рассматривает законопроект о расследовании событий 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2026

Правительство: решение о госкомиссии по 7 октября – не в компетенции БАГАЦа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2026

Оппозиция объявила бойкот обсуждению законопроекта о комиссии по расследованию 7.10