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Мир

Организатор взрыва в Нью-Йорке: ветеран вооруженных сил, противник депортаций

США
Нью-Йорк
время публикации: 21 июля 2026 г., 11:51 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 11:53
Организатор взрыва в Нью-Йорке: ветеран вооруженных сил, противник депортаций
AP Photo/Mark Lennihan

Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности к взрыву у федерального здания на нижнем Манхеттене. Это 43-летний ветеран вооруженных сил США Эндрю Аррабака.

Как утверждает ФБР, он поджег у здания упаковку с фейерверками и открыл огонь из ружья для страйкбола, в результате чего получили ранения три человека, среди которых агент ФБР, принявший участие в задержании, а также иностранец, пришедший на собеседование о получении гражданства.

Мотивом действий Эндрю назван протест против деятельности иммиграционных органов, представительство которых расположено в здании. ФБР отмечает, что в ходе инцидента он выступал с обвинениями в адрес правительства и иммиграционной службы.

"Это антамериканский, антиправительственный экстремист. После ареста он сообщил, что считал приемлемым ранить или убить кого-то во время акции, будь они федеральные служащие или мирные жители", – заявил заместитель главы отделения ФБР в Нью-Йорке Джеймс Барнакл.

Мир
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Взрыв у здания ФБР в Нью-Йорке, подозреваемый задержан