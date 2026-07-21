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Израиль

80-летний Беэри Левит погиб при обрушении балкона в Иерусалиме

Иерусалим
Погибшие
время публикации: 21 июля 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 12:05
80-летний Беэри Левит погиб при обрушении балкона в Иерусалиме
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Разрешено к публикации имя пожилого человека, который погиб в понедельник в результате обрушения балкона в иерусалимском районе Рехавия. Это 80-летний Беэри Левит из Иерусалима.

Он вместе со своей супругой находились в кафе на улице Керен Кайемет ле-Исраэль в тот момент, когда балкон квартиры на втором этаже внезапно рухнул на козырек террасы, где за столиком ужинали посетители. Жена Беэри Левита получила легкие травмы, как и еще два человека, юноша и девушка в возрасте примерно 16 лет.

Беэри Левит будет похоронен во вторник в 21:00 на кладбище "Ар а-Менухот" в Иерусалиме.

Израиль
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