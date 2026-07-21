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Израиль

Внимание, розыск: пропал 70-летний Шломо Мацкеплишвили из Бней-Брака

Полиция
Розыск
Бней-Брак
время публикации: 21 июля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 11:12
Внимание, розыск: пропал 70-летний Шломо Мацкеплишвили из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего пожилого человека. Пропал 70-летний Шломо Мацкеплишвили из Бней-Брака. Он вышел в понедельник утром из своего дома, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, смуглая кожа, на обоих плечах татуировки. Был одет в белую майку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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