Сезон наступления засухи влияет на цветение и урожайность. Израильское исследование

Ученые из Еврейского университета Иерусалима выяснили, что время наступления засухи влияет на период цветения сильнее, чем общий объем осадков.

Изменение климата меняет не только количество осадков, но и время их выпадения. Цветение – важнейший этап жизни растений, определяющий успешность их размножения, выживание опылителей, устойчивость экосистем и урожайность сельскохозяйственных культур.

Ученые провели масштабный эксперимент с пятью распространенными средиземноморскими видами растений, чтобы изучить, как засуха в разные сезоны влияет на их развитие. Ученые работали с растениями, чьи сезоны цветения перекрываются: крестовник весенний (цветение декабрь-февраль), овсюг (март-май), смолевка палестинская (март-апрель), клевер пурпурный (март-апрель), пупавка смешанная (апрель-май).

Оказалось, что засуха в середине зимы практически не влияет на развитие растений, но осенний дефицит влаги задерживает начало цветения, а весенний дефицит заставляет растения завершать цветение намного раньше нормальных сроков. При этом совместное произрастание разных видов изменяет их графики цветения: растения адаптируются под свое окружение и распускаются в разное время, снижая конкуренцию за ресурсы и опылителей. Это доказывает, что изменение экологических ниш может происходить оперативно, без долгих эволюционных изменений. Работа опубликована в журнале Ecology Letters.

Результаты эксперимента подчеркивают необходимость оценивать влияние климата на все растительного сообщества с учетом календарных сроков засухи. "Большинство людей думают, что засуха – это просто меньше дождей, но мы обнаружили, что время ее наступления также имеет огромное значение, – отметил соавтор работы доктор Барель Цафон. – Даже одинаковое количество воды может привести к совершенно разным результатам, если дефицит возникает в разные сезоны года. Что нас действительно удивило, так это то, что реакция растения на засуху менялась в зависимости от его соседей. Это показывает, что невозможно понять влияние изменения климата, изучая каждый вид в отдельности".