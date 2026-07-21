Иранские удары привели к отключениям электричества в Кувейте

Министерство энергетики и водных ресурсов Кувейта сообщило, что четвертый день подряд Иран наносит удары по электростанциям и опреснительным установкам, чтобы вывести из строя критическую инфраструктуру.

Атаки привели к пожарам на нескольких стратегических объектах. Согласно сообщению, часть силовых установок пришлось отключить, чтобы защитить оборудование. Около 90% потребляемой в Кувейте воды поступает с опреснительных установок.