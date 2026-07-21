Израильские ученые обнаружили клеточную сеть, обеспечивающую постоянную регенерацию кишечника

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили сеть клеток, поддерживающих непрерывную регенерацию ткани кишечника и регулирующую его иммунный ответ.

Кишечник человека полностью обновляет свой внутренний слой каждые несколько дней. Это делает его одной из самых быстрорастущих тканей в организме. До сих пор считалось, что клетки линии Foxl1, расположенные под поверхностным эпителием и поддерживающие стволовые клетки, работают как единая однородная группа. Но новое исследование показало, что эта система устроена значительно сложнее. Работа опубликована в журнале Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology .

С помощью секвенирования РНК одиночных клеток и продвинутых методов визуализации ученые составили детальный атлас этих важных клеток эпителия кишечника. Оказалось, что они образуют сеть, которая состоит из четырех изолированных клеточных популяций, каждая из которых занимает свое строго определенное место вдоль оси от самых нижних клеток эпителия до ворсинок, причем каждая популяция обладает уникальным генетическим профилем. Нижние клетки выделяют химические сигналы для поддержки стволовых клеток, в то время как клетки на вершинах ворсинок связаны с иммунной регуляцией и метаболизмом.

Соавтор работы доктор Амаль Гарби говорит: "Вместо одного типа опорных клеток, выполняющего множество разных задач, мы обнаружили целое сообщество специализированных клеток. Каждая группа занимает свой участок в кишечнике и взаимодействует с соседними клетками особым образом. Это совершенно новый уровень организации, который был скрыт у всех на виду".

Эти результаты дают исследователям новое понимание процессов регенерации кишечника. Полученные данные помогут разработке методов лечения повреждений ткани, воспалительных заболеваний кишечника и других расстройств, при которых нарушено восстановление клеток.