x
21 июля 2026
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июля 2026
|
21 июля 2026
|
последняя новость: 15:55
21 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые обнаружили клеточную сеть, обеспечивающую постоянную регенерацию кишечника

Исследования
Микробиология
Израильские ученые
Медицина
время публикации: 21 июля 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 15:33
Израильские ученые обнаружили клеточную сеть, обеспечивающую постоянную регенерацию кишечника
Wikipedia.org. Фото: Berkshire Community College Bioscience Image Library

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили сеть клеток, поддерживающих непрерывную регенерацию ткани кишечника и регулирующую его иммунный ответ.

Кишечник человека полностью обновляет свой внутренний слой каждые несколько дней. Это делает его одной из самых быстрорастущих тканей в организме. До сих пор считалось, что клетки линии Foxl1, расположенные под поверхностным эпителием и поддерживающие стволовые клетки, работают как единая однородная группа. Но новое исследование показало, что эта система устроена значительно сложнее. Работа опубликована в журнале Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology .

С помощью секвенирования РНК одиночных клеток и продвинутых методов визуализации ученые составили детальный атлас этих важных клеток эпителия кишечника. Оказалось, что они образуют сеть, которая состоит из четырех изолированных клеточных популяций, каждая из которых занимает свое строго определенное место вдоль оси от самых нижних клеток эпителия до ворсинок, причем каждая популяция обладает уникальным генетическим профилем. Нижние клетки выделяют химические сигналы для поддержки стволовых клеток, в то время как клетки на вершинах ворсинок связаны с иммунной регуляцией и метаболизмом.

Соавтор работы доктор Амаль Гарби говорит: "Вместо одного типа опорных клеток, выполняющего множество разных задач, мы обнаружили целое сообщество специализированных клеток. Каждая группа занимает свой участок в кишечнике и взаимодействует с соседними клетками особым образом. Это совершенно новый уровень организации, который был скрыт у всех на виду".

Эти результаты дают исследователям новое понимание процессов регенерации кишечника. Полученные данные помогут разработке методов лечения повреждений ткани, воспалительных заболеваний кишечника и других расстройств, при которых нарушено восстановление клеток.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 20 июля 2026

Израильская компания разрабатывает терапию для восстановления нервов при травмах и ранениях
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 06 июля 2026

Израильские ученые предложили метод лечения глухоты с помощью регенерации клеток внутреннего уха
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 июня 2026

Как растения восстанавливаются после травм. Израильское исследование
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 июня 2026

Ученые обнаружили "иммунную бомбу", которая может помочь при лечении опухолей