COGAT сообщил об эвакуации из Газы 80 человек, включая детей с онкозаболеваниями

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) сообщил, что 20 июля из сектора Газы были эвакуированы 80 человек. Эвакуация осуществлялась при участии международных организаций.

По данным ведомства, жители Газы были вывезены через КПП "Керем-Шалом", после чего доставили к пограничному переходу "Алленби" на границе с Иорданией, откуда они отправятся в третьи страны.

Основанием для выезда стало наличие двойного гражданства, виз в страны, готовые их принять, или необходимость получения медицинской помощи. Среди эвакуированных – 26 детей с онкологическими заболеваниями и сопровождающие их взрослые. Их выезд был согласован с посольством США в Израиле.

В сообщении COGAT также говорится, что КПП "Рафиах" на границе с Египтом продолжает работать. К настоящему моменту через него в сектор Газа въехали около 4,8 тысячи человек, а примерно 5 тысяч человек покинули анклав.