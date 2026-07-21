Армия Ливана заявила об обстреле своих подразделений ЦАХАЛом в одной из "пилотных зон"

Армия Ливана заявила, что военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по ее подразделениям, развернувшимся в деревне Заутар аль-Гарбия, входящей в число "пилотных зон". Об этом сообщает во вторник 21 июля новостная служба "Кан".

В заявлении ливанской армии подчеркивается, что развертывание войск будет продолжено, несмотря на обстрел. В Бейруте утверждают, что целью действий Израиля является "сорвать выполнение задачи армии Ливана по развертыванию в пилотных районах".