"Маaрив": незадолго до обрушения балкона домовладельцы вызывали ремонтника

Муниципалитет Иерусалима сообщил, что в отдел строительной инженерии не поступали жалобы на опасное состояние строения, которое частично обрушилось в понедельник в иерусалимском районе Рехавия.

Напомним, в результате обрушения балкона на козырек кафе Angel на улице Керен Кайемет ле-Исраэль погиб 80-летний Беэри Левит, его жена Мирьям и еще два человека получили легкие травмы.

По информации из муниципалитета, которую публикует "Маарив", незадолго до трагедии жильцы дома самостоятельно пригласили специалиста после того, как заметили падающие с балкона камни. При этом они не уведомили об этом муниципальные службы и не согласовали проведение проверки.

До происшествия в муниципалитет не поступало никаких обращений или жалоб, связанных с возможной опасностью, исходящей от балконов или самого здания.

В муниципалитете отмечают, что в случаях выявления незаконно возведенных балконов и других пристроек регулярно принимаются меры в отношении владельцев квартир и зданий. Однако в данном случае речь идет о здании, которое было законно построено в 1952 году.

После падения балкона инженеры провели первичную проверку технического состояния дома и оставшихся балконов. По итогам предварительного осмотра видимых признаков непосредственной опасности обнаружено не было. Вместе с тем на балконы был распространен статус опасной конструкции, запрещающий их использование до завершения углубленной технической экспертизы, которая должна установить, имеются ли скрытые дефекты, способные привести к новым разрушениям.