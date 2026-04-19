Главы Верховного суда против Левина: "Игнорирует нужды системы и превышает полномочия"

Глава Верховного суда Ицъак Амит, его заместитель Ноам Солберг и судья Дафна Барак-Эрез опубликовали постановление, согласно которому министр юстиции Ярив Левин "грубо игнорирует острую нехватку судей".

Судьи также заявили, что "действия Левина, и его предложения по назначению судей окружных судов продиктованы не деловыми и посторонними мотивами".

Письмо было опубликовано на фоне решения министра юстиции об автоматическом продвижении глав мировых судов на должности в суды окружные. Это решение было принято за несколько недель до заседания Высшего суда справедливости, на котором должна рассматриваться петиция с требованием обязать Левина созвать комиссию по назначению судей. Министр юстиции отказывается делать это из-за несогласия с представителями судебной системы в комиссии о назначении в Верховный суд кандидатов, которых продвигает глава минюста,

17 апреля Левин объявил о решении увеличить число ставок в судах по транспортным и семейным вопросам, а также в судах по делам молодежи. По словам Левина, "это должно повысить уровень услуг, которые оказываются населению". В то же время, Левин заявил, что "не позволит навязать назначение судей Верховного суда".

Амит, Солберг и Барак-Эрез назвали действия Левина "превышением полномочий".

"Мы очень рады, что вы, хоть и с опозданием, обратили внимание на тяжелые последствия острой нехватки судей. В то же время, ваше письмо и ваши предложения полностью игнорируют нужды системы и не предлагают эффективных решений", - заявляют главы Верховного суда.