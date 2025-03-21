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Израиль

Во время строительства железнодорожных путей обломки бетона упали на шоссе 431

Транспорт
Ракевет Исраэль
время публикации: 21 марта 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 13:24
Во время строительства железнодорожных путей обломки бетона упали на шоссе 431
А. Диши /Flash90

"Ракевет Исраэль" сообщает, что в результате инцидента с безопасностью, произошедшего во время инженерных работ возле шоссе 431, движение транспорта будет перенаправлено на альтернативные маршруты до последующего уведомления.

Как сообщает "Кипа", во время ночных работ по строительству железнодорожной линии вдоль шоссе 431, которые проводит компания "Солель Бонэ", в районе развязки Анава обломки бетона с одного из мостов упали на съезд с дороги от Иерусалима на шоссе 431.

Это привело к немедленной остановке работ по распоряжению "Ракевет Исраэль", генеральный директор концерна вызвал представителей подрядчика на разбирательство. Чтобы обеспечить удаление обломков бетона с дороги и гарантировать безопасность участников дорожного движения, съезд с развязки Анава и с шоссе 1 в западном направлении шоссе 431 будет временно закрыт.

Движение транспорта будет перенаправляться по альтернативным маршрутам, через развязку Патей Модиин. Изменения скоординированы с дорожной полицией и с компанией "Нетивей а-Йовель".

Израиль
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