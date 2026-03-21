Падение ракеты в Араде: разрушены несколько домов, десятки раненых

В результате иранского ракетного обстрела в Араде разрушены несколько жилых домов. По предварительным данным "Маген Давид Адом", на месте не менее 30 пострадавших с ранениями различной степени тяжести, не менее двух человек в тяжелом состоянии.

В Арад вызваны вертолеты для эвакуации пострадавших.

"Маген Давид Адом" объявил о происшествии со множеством пострадавших. По данным экстренных служб, в результате прямого попадания баллистической ракеты пострадали девять жилых домов.

На месте к настоящему моменту свыше 70 пострадавших, в том числе четверо без сознания. Существует опасность, что под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, ракета из Ирана не была перехвачена системой ПВО и произошло прямое попадание по жилому району. ЦАХАЛ расследует происшествие.