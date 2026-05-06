В больнице умерла девушка, сбитая автомобилем в Афуле

В больнице "А-Эмек" в Афуле констатировали смерть 16-летней девушки, сбитой накануне вечером автомобилем. В больнице в состоянии средней тяжести остается 35-летняя женщина, пострадавшая в результате этого инцидента.

Девушка и женщина были сбиты машиной вечером 5 мая на улице Хативат "Кфир" в Афуле, когда переходили дорогу. Их доставили в больницу "А-Эмек". Водитель с легкими травмами был доставлен в ту же больницу.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.