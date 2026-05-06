Хавьер Бардем заявил, что из-за поддержки Палестины лишился ролей и рекламных контрактов

Хавьер Бардем, который активнее всех мировых звезд высказывается по палестино-израильскому вопросу, признался в интервью Variety, что после его выступления на церемонии награждения премии "Оскар" в этом году некоторые студии и рекламные агентства приняли решение не сотрудничать с ним. Напомним, Бардем был единственным, кто со сцены театра Dolby заявил "Нет войне, свободу Палестине". По его собственному признанию, он был готов, что его "забукают", однако вместо этого зал встретил его выступление овациями. Однако на рабочие контракты позиция Бардема влияет негативно.

"Мне говорили: "Они хотели пригласить тебя в этот проект, но все исчезло". Или: "Этот бренд собирался предложить тебе рекламную кампанию, но теперь не может", – рассказал актер. При этом он подчеркнул, что не считает Голливуд единственным местом для работы: "Это нормально. Я живу в Испании, американские студии – не единственный вариант".

Несмотря на возможный бойкот со стороны части индустрии, Бардем говорит, что получает и поддержку: "Есть люди, которые готовы внести тебя в черный список, но появляются и новые – те, кто хочет видеть тебя в своих проектах. Мне кажется, это означает, что привычный нарратив начинает меняться".

Несмотря на эти признания, Бардем на следующей неделе представит на Каннском кинофестивале картину "Любимый" (El Ser Querido) Родриго Сорогойена. А в конце 2026 года зрители снова увидят его на большом экране – в третьей части саги Дени Вильнева "Дюна".