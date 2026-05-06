Внесудебная сделка: ASOS потратит 30 млн шекелей на скидки для израильтян

Британский онлайн-ретейлер ASOS заключил мировое соглашение по представительскому иску, поданному против него в Израиле в связи с нарушением Закона о защите прав потребителей.

Согласно иску, поданному в 2022 году, цены для израильских пользователей в шекелях и долларах завышены по сравнению с ценами в фунтах стерлингов, итоговая цена в шекелях не отображается рядом с ценой в фунтах, а конвертация валют производится не по официальному курсу.

ASOS отвергла претензии, сославшись на отсутствие оснований для иска как по английскому праву, так и по израильскому. По рекомендации суда стороны обратились к медиации и после почти года переговоров достигли договоренностей без признания вины какой-либо из сторон.

Внесудебное соглашение распространяется на израильских потребителей, приобретавших товары на израильской версии сайта или через приложение ASOS с доставкой на израильский адрес в течение семи лет, предшествовавших подаче иска. По данным ASOS, по состоянию на июнь 2025 года эта группа насчитывает около 850 тысяч человек.

Израильским покупателям будет предоставлен купон на скидку в размере 60 шекелей на любую покупку на израильском сайте ASOS. При этом количество покупок не ограничено. Совокупная сумма купонов – 30 миллионов шекелей. Купон не ограничивает возможность получения других скидок и не требует минимальной суммы покупки.

Кроме того, по условиям соглашения ASOS обязуется отображать цены на израильских платформах исключительно в шекелях, а подарочные сертификаты в иных валютах конвертировать по официальному курсу.

При вводе израильского адреса доставки на экране с итоговой стоимостью заказа будет появляться уведомление о возможных дополнительных платежах третьих сторон (НДС, комиссии по банковским картам).

Адвокаты истцов получат 4,3 млн шекелей, а каждый из двух подателей иска получат по 600 тысяч шекелей.