06 мая 2026
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 мая 2026
06 мая 2026
последняя новость: 11:48
Мир

Хегсет отказался подтверждать или опровергать наличие у США "дельфинов-камикадзе"

США
Иран
Пентагон
Война с Ираном
время публикации: 06 мая 2026 г., 10:55 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 11:00
Хегсет отказался подтверждать или опровергать наличие у США "дельфинов-камикадзе"
AP Photo/U.S. Navy

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Пентагоне 5 мая, военный министр США Пит Хегсет заявил, что Иран не задействует "дельфинов-камикадзе" в ходе операций в Ормузском проливе."Не могу подтвердить или опровергнуть, есть ли дельфины-камикадзе у нас, но у них их нет", – сказал он.

CNN цитирует источник, знакомый с действиями в районе Ормузского пролива, по словам которого, американский флот не использует в них дельфинов. Однако у ВМФ США есть программа использования дельфинов для выявления мин, и она действует несколько десятилетий.

Программа морских млекопитающих является подразделением департамента разведки и наблюдения Центра морской информационной войны на Тихом океане. При этом отмечается, что дельфины не являются смертниками, жертвующими собой для подрыва. Их цель – обнаружение, а не уничтожения мин.

