Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Ормузском проливе атакован французский контейнеровоз, есть раненые

Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 06 мая 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 11:24
AP Photo/Asghar Besharati

Французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз San Antonio был атакован во время прохода по Ормузскому проливу. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб.

Инцидент произошел 5 мая. Пострадавшие эвакуированы, им оказывается медицинская помощь. "CMA CGM пристально следит за ситуацией и, как и экипаж, находится в полной мобилизации", – говорится в заявлении компании. Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Контейнеровоз направлялся в индийский порт Мундра и шел под мальтийским флагом. CMA CGM, третий в мире перевозчик контейнеров, ранее сообщала, что на момент начала войны с Ираном в Персидском заливе находилось 14 ее судов, позже одному удалось выйти через пролив.

