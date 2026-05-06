В Ормузском проливе атакован французский контейнеровоз, есть раненые

Французская судоходная компания CMA CGM сообщила, что принадлежащий ей контейнеровоз San Antonio был атакован во время прохода по Ормузскому проливу. Несколько членов экипажа получили ранения, судну причинен ущерб.

Инцидент произошел 5 мая. Пострадавшие эвакуированы, им оказывается медицинская помощь. "CMA CGM пристально следит за ситуацией и, как и экипаж, находится в полной мобилизации", – говорится в заявлении компании. Никаких дополнительных подробностей не приводится.

Контейнеровоз направлялся в индийский порт Мундра и шел под мальтийским флагом. CMA CGM, третий в мире перевозчик контейнеров, ранее сообщала, что на момент начала войны с Ираном в Персидском заливе находилось 14 ее судов, позже одному удалось выйти через пролив.