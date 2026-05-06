PressTV: Иран ввел новый механизм прохода через Ормузский пролив

Иранский государственный телеканал PressTV, вещающий на английском языке, сообщил о вступлении в действие нового механизма прохождения Ормузского пролива. Это было сделано еще до выступления президента США Дональда Трампа, на котором он объявил о приостановке операции "Проект свобода".

"Все суда, намеренные пройти через пролив, получат официальное письмо с адреса [email protected], содержащее правила прохода. От судов требуется действовать согласно правилам и получить от иранских властей разрешение на проход", – говорится в сообщении. В нем нет информации, введена ли за это плата.

PressTV утверждает, что после согласия США и Израиля на распространение условий прекращения огня на Ливан, который помог отразить агрессию, Иран выразил готовность открыть пролив, однако в связи с тем, что "Тель-Авив" нарушил это обязательство, блокада была восстановлена.

Также сообщается, что на рассмотрении иранского парламента находится законопроект, запрещающий проходить через Ормуз судам, связанным с Израилем, и вводящий жесткие ограничения для США и других враждебных стран.