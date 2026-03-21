162-я дивизия ЦАХАЛа завершила подготовку к операциям на севере Израиля
время публикации: 21 марта 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 19:28
После почти двух лет боевых действий в секторе Газы и проведения ряда плановых учений в рамках программы на 2026 год, 162-я дивизия завершила подготовку к действиям на границе с Ливаном и готова к получению соответствующего приказа..
Силы ЦАХАЛа продолжат действовать для защиты жителей севера, укрепления линии обороны и предотвращения усилий "Хизбаллы" по восстановлению террористического потенциала.