последняя новость: 15:41
Израиль

ЦАХАЛ: в Газе за сутки были ликвидированы трое террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 мая 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 14:25
ЦАХАЛ сообщил о трех инцидентах в секторе Газы, в ходе которых были ликвидированы террористы, представлявшие непосредственную угрозу израильским военным.

21 мая бойцы Северной бригады, действующие на севере Газы, выявили и уничтожили террориста, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к военным.

В ночь на 22 мая бойцы 188-й бригады, действующие на юге сектора, выявили еще одного террориста, также пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к силам ЦАХАЛа. Террористы был ликвидирован.

Кроме того, бойцы 454-й бригады на севере сектора выявили террориста, подозрительно действовавшего в районе "желтой линии", и атаковали его с воздуха.

