Задержаны 13 человек, проникших на Храмовую гору для жертвоприношения в честь Шавуота
время публикации: 22 мая 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 19:10
Полиция сообщила о задержании 13 человек в Старом городе Иерусалима после того, как они прорвали оцепление у одного из входов на Храмовую гору.
"Некоторое время назад группа молодых людей, прибывшая к одним из ворот Храмовой горы, внезапно бросилась бежать, прорвав ограждение и полицеские блокпосты. Они проникли на территорию Храмовой горы в попытке совершить праздничное жертвоприношение в честь Шавуота", – говорится в сообщении.