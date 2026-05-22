Подозрение на убийство и самоубийство: тела мужчины и женщины обнаружены в округе Шфела
время публикации: 22 мая 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 20:17
Мужчина и женщина (оба в возрасте около 40 лет) были обнаружены в бессознательном состоянии в автомобиле, оставленном на открытой местности, на территории регионального совета Гезер.
Бригада парамедиков МАДА, прибывшая на место, была вынуждена констатировать смерть обоих.
Полиция начала расследование, предположительно, речь идет об убийстве и последующем самоубийстве.