Подозрение на убийство и самоубийство: тела мужчины и женщины обнаружены в округе Шфела

Мужчина и женщина (оба в возрасте около 40 лет) были обнаружены в бессознательном состоянии в автомобиле, оставленном на открытой местности, на территории регионального совета Гезер.

Бригада парамедиков МАДА, прибывшая на место, была вынуждена констатировать смерть обоих.

Полиция начала расследование, предположительно, речь идет об убийстве и последующем самоубийстве.