последняя новость: 21:33
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

США
время публикации: 22 мая 2026 г., 20:38 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 20:43
AP PHOTO/ Evan Vucci

Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку из-за состояния здоровья ее супруга. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Габбард уведомила президента Дональда Трампа о своем предстоящем уходе в конце июня во время встречи в Овальном кабинете, после того, как у ее супруга была диагностирована крайне редкая форма рака костей.

Тулси Габбард занимала пост главы национальной разведки последние полтора года.

