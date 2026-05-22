В Герцлии мужчина с ПТСР предпринял попытку самосожжения

В Герцлии мужчина в возрасте около 30 лет предпринял попытку самосожжения, судя по всему, на фоне посттравматического расстройства.

Сообщается, что мужчину предполагалось доставить на допрос в полицию, однако он, заметив полицейских, облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу.