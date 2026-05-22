x
22 мая 2026
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 мая 2026
|
22 мая 2026
|
последняя новость: 18:42
22 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Герцлии мужчина с ПТСР предпринял попытку самосожжения

Мада
Полиция
время публикации: 22 мая 2026 г., 18:42 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 18:42

В Герцлии мужчина в возрасте около 30 лет предпринял попытку самосожжения, судя по всему, на фоне посттравматического расстройства.

Сообщается, что мужчину предполагалось доставить на допрос в полицию, однако он, заметив полицейских, облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook