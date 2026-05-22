Умерла 11-летняя девочка, получившая тяжелые травмы в автобусной аварии в Тель-Авиве
время публикации: 22 мая 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 21:39
Из больницы "Ихилов" сообщили, что скончалась 11-летняя Талия Хая Тимсит, которая получила тяжелые травмы в аварии в Тель-Авиве, когда автобус врезался в пешеходов на улице Дизенгоф. Девочка поступила в больницу в критическом состоянии.
Напомним, 18 мая в центре Тель-Авива рейсовый автобус сбил нескольких пешеходов, потом врезался в дерево и электрический столб. Авария произошла в районе дома номер 28.
