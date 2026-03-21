"Цева адом" на линии противостояния. Ракетные обстрелы продолжаются
время публикации: 21 марта 2026 г., 15:56 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 15:57
15:56. "Цева адом" в поселке Ифтах.
15:39 "Цева адом" в поселке Мисгав Ам.
15:16. Ракетный обстрел Кирьят-Шмоны и окрестностей.
В 15:04 вновь тревога на линии противостояния. Ракетный обстрел.
14:56 тревога на линии противостояния. Проникновение беспилотника.
В 14:30 тревога на линии противостояния. Ракетный обстрел, проникновение беспилотника.