В Нетании при падении с высоты тяжело травмирован рабочий
время публикации: 06 мая 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 20:02
На одной из строительных площадок в Нетании рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ, его состояние тяжелое.
Полиция и министерство труда начали расследовать обстоятельства, при которых пострадал рабочий.
