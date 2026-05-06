В Нетании при падении с высоты тяжело травмирован рабочий

На одной из строительных площадок в Нетании рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ, его состояние тяжелое.

Полиция и министерство труда начали расследовать обстоятельства, при которых пострадал рабочий.