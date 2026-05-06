Нетаниягу перед заседанием кабинета: Израиль готов к любому сценарию в отношении Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, открывая в среду вечером заседание военно-политического кабинета, обратился к теме переговоров с Ираном и заявил о полной координации с Вашингтоном. По его словам, он разговаривает с президентом Трампом практически ежедневно и намерен провести с ним еще один разговор ближайшей ночью.

Нетаниягу подчеркнул, что у Израиля и США общие цели, главная из которых – вывоз обогащенного урана из Ирана и ликвидация иранского потенциала по его обогащению.

"Президент Трамп верит, что может добиться этого тем или иным путем. Мы готовы к любому сценарию, и таково мое указание ЦАХАЛу и всем силовым структурам", -сказал премьер-министр, добавив, что "Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо, а Иран и его сателлиты – слабее, чем когда-либо".