x
06 мая 2026
|
последняя новость: 20:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 20:39
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу перед заседанием кабинета: Израиль готов к любому сценарию в отношении Ирана

Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
Военно-политический кабинет
время публикации: 06 мая 2026 г., 20:39 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 20:39
Нетаниягу перед заседанием кабинета: Израиль готов к любому сценарию в отношении Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, открывая в среду вечером заседание военно-политического кабинета, обратился к теме переговоров с Ираном и заявил о полной координации с Вашингтоном. По его словам, он разговаривает с президентом Трампом практически ежедневно и намерен провести с ним еще один разговор ближайшей ночью.

Нетаниягу подчеркнул, что у Израиля и США общие цели, главная из которых – вывоз обогащенного урана из Ирана и ликвидация иранского потенциала по его обогащению.

"Президент Трамп верит, что может добиться этого тем или иным путем. Мы готовы к любому сценарию, и таково мое указание ЦАХАЛу и всем силовым структурам", -сказал премьер-министр, добавив, что "Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо, а Иран и его сателлиты – слабее, чем когда-либо".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2026

Трамп: "Высоки шансы, что соглашение с Ираном будет достигнуто еще до моего визита в Китай"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2026

Иранский источник: американское предложение содержит "неприемлемые пункты"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2026

Заседание суда над Нетаниягу прервано без объяснения причин
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2026

"Аль-Арабия": переговоры между США и Ираном могут занять несколько месяцев