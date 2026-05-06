06 мая 2026
последняя новость: 20:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Бейруте. Цель - командир подразделения "Радуан"

время публикации: 06 мая 2026 г., 20:25 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 21:06
AP Photo/Hassan Ammar

Вечером 6 мая в ливанских СМИ появились сообщения об ударе ВВС ЦАХАЛа по цели в бейрутском районе Дахия, считающемся оплотом "Хизбаллы". После вступления в силу режима прекращения огня ЦАХАЛ впервые атакует террористов в районе столицы.

Телеканал "Кан-11" передал, что канцелярия премьер-министра подтвердила факт удара и сообщила, что целью удара был командир специального подразделения "Хизбаллы" "Радуан".

В совместном заявлении премьер-министра Нетаниягу и министра обороны Исраэля Кац говорится: "Террористы "Радуан" несут ответственность за обстрелы израильских населенных пунктов и гибель военнослужащих ЦАХАЛа. Ни один террорист не обладает неприкосновенностью – Израиль достанет каждого врага и убийцу. Мы обещали обеспечить безопасность жителей севера – и мы выполняем это обещание".

Источник в "Хизбалле" заявил катарскому телеканалу "Аль-Араби", что целью был Малек Балут. По его словам, пока нет подтверждения того, что он был убит.

Малек Балут занимает должность командира подразделения "Радуан" с января 2024 года, после ликвидации его предшественника - Уасема аль-Тауиля.

Военные обозреватели, комментируя действия ЦАХАЛа, высказывают предположение, что "Хизбалла" ответит на ликвидацию ракетными обстрелами Израиля.

