72-летнего жителя Ашдода избили во время прогулки в парке, а затем натравили на него собаку

время публикации: 06 мая 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 19:29
72-летнего жителя Ашдода избили во время прогулки в парке, а затем натравили на него собаку
72-летний Борис из Ашдода госпитализирован в больницу "Барзилай" с переломами черепа, челюсти и ребер после жестокого нападения в городском парке. О нападении на пожилого мужчину рассказало издание "Исраэль а-Йом".

Инцидент произошел в пятницу вечером. Мужчина вышел на прогулку с собакой. В парке случайная встреча с другим собачником переросла в конфликт. Нападавшие избили пожилого мужчину, забросали камнями, натравили на него собаку, затем забрали его мобильный телефон и скрылись.

Полиция задержала двух подозреваемых – Янива Туроне и Надава Зиамера. В квартире одного из них были обнаружены украденный телефон и окровавленная одежда. Собака, предположительно натравленная на мужчину, передана на карантин в городской питомник.

По информации "Исраэль а-Йом", у обоих задержанных имеется криминальное прошлое. Суд продлил арест Туроне на шесть дней, Зиамера – на три. Расследование продолжается.

