Столкновения между ХАМАСом и его противниками в Хан-Юнисе, сообщается об погибших
время публикации: 06 мая 2026 г., 19:06 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 19:06
Из Хан-Юниса поступают сообщения о столкновениях между боевиками ХАМАСа и выступающего против этой террористической группировки ополчения "Народные силы". Сообщается об убитых и раненых.
Блогер "Абу Али" цитирует близкие к ХАМАСу СМИ, согласно которым, автомобиль, в котором находились ополченцы, подорвался на фугасе, есть погибшие.
В то же время лидер ополченцев Хасам аль-Асталь утверждает, что потерь не было – это его подчиненные ликвидировали "двух хамасовских собак".