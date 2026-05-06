Столкновения между ХАМАСом и его противниками в Хан-Юнисе, сообщается об погибших

Из Хан-Юниса поступают сообщения о столкновениях между боевиками ХАМАСа и выступающего против этой террористической группировки ополчения "Народные силы". Сообщается об убитых и раненых.

Блогер "Абу Али" цитирует близкие к ХАМАСу СМИ, согласно которым, автомобиль, в котором находились ополченцы, подорвался на фугасе, есть погибшие.

В то же время лидер ополченцев Хасам аль-Асталь утверждает, что потерь не было – это его подчиненные ликвидировали "двух хамасовских собак".