"Убирайся в Газу!": спор о вывесках в горсовете Хайфы перерос в перепалку

Заседание городского совета Хайфы, посвященное муниципальному закону о вывесках, завершилось перепалкой между членами совета. Салли Абед из фракции "Ров а-Ир" заявила, что "Хайфа – арабский город", после чего перешла на арабский язык. Член совета от "Ликуда" Янив Бен-Шошан ответил на это: "Убирайся в Газу".

Заседание горсовета состоялось во вторник, 5 мая, а 6 мая о скандале написало издание "Maaрив".

Несколько недель назад на одной из центральных улиц Хайфы появилась крупная коммерческая вывеска на арабском и английском языках без иврита. Муниципалитет демонтировал ее, что вызвало критику с обеих сторон. После этого мэр города Йона Яхав заморозил действие закона, обязывающего размещать надписи на иврите на коммерческих вывесках, и объявил о пересмотре правил, что вызвало бурную реакцию членов горсовета.