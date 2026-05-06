x
06 мая 2026
|
последняя новость: 20:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 20:39
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Убирайся в Газу!": спор о вывесках в горсовете Хайфы перерос в перепалку

Хайфа
время публикации: 06 мая 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 19:58
"Убирайся в Газу!": спор о вывесках в горсовете Хайфы перерос в перепалку
Yossi Aloni/Flash90

Заседание городского совета Хайфы, посвященное муниципальному закону о вывесках, завершилось перепалкой между членами совета. Салли Абед из фракции "Ров а-Ир" заявила, что "Хайфа – арабский город", после чего перешла на арабский язык. Член совета от "Ликуда" Янив Бен-Шошан ответил на это: "Убирайся в Газу".

Заседание горсовета состоялось во вторник, 5 мая, а 6 мая о скандале написало издание "Maaрив".

Несколько недель назад на одной из центральных улиц Хайфы появилась крупная коммерческая вывеска на арабском и английском языках без иврита. Муниципалитет демонтировал ее, что вызвало критику с обеих сторон. После этого мэр города Йона Яхав заморозил действие закона, обязывающего размещать надписи на иврите на коммерческих вывесках, и объявил о пересмотре правил, что вызвало бурную реакцию членов горсовета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

Мэрия Хайфы отреагировала на инициативу минпроса, заявив, что не станет открывать учебные заведения
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 декабря 2025

Мэр Хайфы угрожает "выгнать" Wolt из города из-за нарушений ПДД
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2025

Мэр Хайфы обещал, что из городского аэропорта можно будет летать в Париж