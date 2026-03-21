Сирены в центре и на юге Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Ракетный обстрел из Ирана. В 03:20 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Шфеле, Ярконе, Лахише, Самарии, Иудейской низменности, Центральном, Южном и Западном Негеве, в районе сектора Газы.

МАДА: сообщений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежище и страдавших от нервного шока.

Зафиксированы падения фрагментов ракет или суббоеприпасов в центре страны и в Негеве.