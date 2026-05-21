В Абу-Дисе задержан "камнеметатель". Видео

Бойцы пограничной полиции задержали в Абу-Дисе, около Иерусалима, подозреваемого, который около двух недель назад был снят на видео, когда бросал камни в бронированный автомобиль сил безопасности.

По сообщению полиции, после инцидента была установлена личность подозреваемого, его данные и место проживания. На этой неделе бойцы прибыли к его дому в Абу-Дисе, однако выяснилось, что он находится на работе в одном из местных предприятий. Там он и был задержан.

По просьбе следователей военный суд в Офере продлил его арест до ближайшего понедельника, 25 мая.